貝瑞吉、戴克高地劫案頻發 警籲提高警覺

貝瑞吉、戴克高地社區搶劫、扒竊案頻發，警方提醒民眾防範。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)68分局轄區近日發生至少三起華人 遭搶劫、扒走錢包等案件，案發地點包括大街、公園、超市等場所，損失不小；警方目前都還未鎖定嫌犯，呼籲知情民眾提供線索，也呼籲民眾出門在外提高警惕。

首宗案件發生於本月16日晚7時左右，在貝瑞吉13大道交85街處，64歲華男 當時吃完飯後走出家門散步；半途一輛轎車停在身旁，他以為駕駛要問路於是湊近，不料車上多名男子隨即跳下車，將他團團包圍。

劫匪伸手搶走受害者的金項鍊和戒指，得逞後沿著14大道往北逃逸，所幸受害者沒有受傷；受害者後來報案稱，劫匪車上至少有四名男子，疑似是西語裔，當下情形混亂，他來不及看匪徒駕駛的車輛牌號。68分局警員已向周遭多間住戶取得監控錄像，但至今沒有線索。

第二起案件則發生於17日晚8時，在不少華人使用的Fort Hamilton Pkwy交66街的公園；47歲的華婦報案稱，案發時她坐在木椅上，兩名西語裔男子曾走近跟她搭話，期間她並未發現有何不妥，兩人接著就騎上電單車離開。

過了一陣子，受害者才驚覺放在木椅旁的背包不翼而飛，赫然想起剛才無故接近自己的兩名男子，後來才到警局報警。

第三起案件則發生於21日中午12時左右，46歲的華男在8大道6301號飛龍超市購物時，沒察覺到背包被小偷拉開，並盜走裝有400元現金、銀行卡和信用卡的錢包；他後來要結帳時才發現錢包不見了，直接在現場報警，68分局警員到場處理時，調出超市的監控錄像展開調查。

向來號稱安全的貝瑞吉、戴克高地近來發生多起犯罪，警方提醒民眾，時刻對四周環境保持警惕；謹記不法分子經常會合夥犯案，一個轉移受害人視線，讓另一人下手，因此無論何時都應多留心。

警方呼籲民眾若有任何線索或看到可疑人物，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。