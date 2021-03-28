另類通行證「疫苗卡」文具商提供免費護貝服務

文具零售商Staples、Office Depot將為民眾提供免費的護貝服務。(本報檔案照)

新冠疫苗 接種紀錄的重要性日增，將成為民眾出入重要場合的另類「護照」和通行證；為此全美文具零售商Staples、Office Depot宣布提供免費的護貝(lamination)服務，隨身攜帶的接種疫苗卡才不會有磨損或皺摺，紐約市 分店也有提供相關服務。

在疫苗普及化後，民眾可能需要「疫苗護照」來出席各種社交活動或大型場合，譬如很多公司正致力開發在智能手機 上的應用程式(app)，來完成這項舉動；州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布在一些體育賽事試點的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，也是其中例子，在進入紐約藝術、娛樂場館前需出事該軟體上的紀錄。

但在更成熟的技術問世以前，可證明接種疫苗的只有紙製的疫苗卡，民眾不僅要好好保存，而且要隨身攜帶；為此全美的Staples和Office Depot公司宣布將為民眾做免費的護貝服務，Staples公司所提供的服務暫沒有截止日期，Office Depot和旗下的Office Max將提供相同服務至7月25日。

相比Office Depot，紐約市五大區有更多的Staples分店，一名員工表示，所有的分店均有提供此服務；民眾需帶著疫苗卡和身分證(ID)現身，無需預約，但需要等待幾分鐘的時間才能領取。