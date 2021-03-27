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3度報警有露鳥男都被擱置 紐約華男怒

記者顏潔恩／紐約報導
彭先生在街邊發現脫下褲子露鳥的非洲裔男子，報了三次警。(彭先生提供)
彭先生在街邊發現脫下褲子露鳥的非洲裔男子，報了三次警。(彭先生提供)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)日前探訪布碌崙(布魯克林)8大道華社，華裔民眾彭先生告訴希爾，當日稍早他看到一名非洲裔男子當街露鳥，他報警了但警員未及時到場處理，令人失望，希望警方要改善執法安排。

彭先生26日接受華媒採訪表示，後來警察有聯繫他並告知，在他報案後不久警員到達現場，但因有突發案件未能立即處理，該說法讓他感到氣憤，表示警方應有更妥當的執法安排。

在25日會議上，彭先生直接向希爾反映，他當天25日中午12時出門，開車途經戴克高地18大道交66街時，發現一名非洲裔男子行為可疑，站在一家店門口；男子看起來意識不清楚，接著他目睹了男子脫下褲子，向眾人展示自己的生殖器官，因此嚇壞不少路人。

彭先生見狀立即報警，約中午12時11分，他向911接線員描述該男子的樣貌和案發地點，請求警方趕緊到現場；彭先生離開案發地後，感到不安心於是又兜回去，約15分鐘後二度報警，後來礙於行程，彭先生只好離開現場。

他說，當天下午1時02分接到一名警員來電，詢問彭先生是否還在現場、非裔男子是否為遊民；為了確認警方有到場處理案件，彭先生在下午1時18分時再次驅車前往該處查看，結果在案發地的對面街角發現該名男子。

彭先生說，三次報警都沒有受到警方重視，感到非常氣憤，在希爾參與的反仇視亞裔會議上，直接向其投訴警員辦案效率不給力；彭先生描述一番後，希爾同意警方的處理有誤，指示相關警員在會議後深入了解情況。

彭先生26日接受採訪時指出，25日下午4時左右一名警員聯繫上他，表示在中午12時40分時確有警員到場，監控錄像也有拍到，相信是剛好和彭先生錯過時間；不久後第二名警員又撥電表示，當時社區有突發案件，才沒有立即到場。

彭先生對此解釋仍感不滿，他表示，對警方的處理態度感到失望，萬一該非裔男傷害社區民眾，就難以挽回了，希望警方要大幅改善執法安排。

8大道 非裔 警察

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