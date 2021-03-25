白思豪：州府或因政治目的 粉飾疫情數據

Virus Outbreak New York 3K Mayor Bill de Blasio gives a news conference outside Phyl's Academy, Wednesday, March 24, 2021, in the Brooklyn borough of New York. Beginning in September the city's public schools, which currently serve 23,500 three-year-olds, will be adding an additional 16,500 kids to the 3K program. (AP Photo/Mark Lennihan)

市長白思豪 (Bill de Blasio)24日指出，州府過去公布七天紐約市疫情 平均數據，一直比紐約市的統計數據表現要好，認為這有可能是醜聞纏身的州長葛謨出於政治原因進行了美化，他要求葛謨在帶領紐約州恢復正常後辭職。

白思豪表示，在紐約市過去七天新冠肺炎平均病毒檢測陽性率數據上，紐約市自行統計的數據一直保持在6%以上，但州府公布的數據卻在4%左右；白思豪說，「我相信市府的數字是基於客觀科學，更加準確，但對於州府和聯邦衛生部的數據我不敢肯定。」

白思豪說，紐約州在統計新冠肺炎感染數據上一直堅持自己的方法，「我一直擔心這種方法並不準確，其中公布的數據存在政治考慮，數據必須是真實的，才能作為科學和準則的指導」，他懷疑此舉是州長面對性騷擾醜聞指控以及隱瞞養老院染疫死亡數據，出於政治目的特意將數據進行了粉飾。

白思豪再次呼籲葛謨辭職，「我認為他應該辭職，但不希望他馬上這樣做，因為他接下來仍需要幫助民眾走出疫情、恢復正常生活，以便大家能向前邁進」。

葛謨辦公室發言人斯特恩(Jack Sterne)對此回應稱，州府很早就決定每天返回一個疫情感染平均最新數字，這些數據主要用於進行城市企業重新開放等關鍵決策，紐約市採用的是每天在不斷變化的數字，僅以此斷定州府的數據是不可靠的，這點來看十分可笑。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，儘管州府和市府公布的新冠肺炎疫情數據存在差別，但整體趨勢仍相似；「我們觀察個案、感染率、住院率等多個數據，儘管數據之間存在一些細微差別，但整體講述的是一個非常相似的故事。」