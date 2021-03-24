瑪麗奧譴責仇恨亞裔 促加強青少年教育

李恕安(發言人)在回憶自己曾遭攻擊經過，瑪麗奧(左三)承諾增加執法部門經費，用於仇恨亞裔案件調查。（記者黃伊奕／攝影）

代表布碌崙南區、史泰登島的聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)23日邀請62分局局長陳韜以及多名華社代表，在班森賀公開譴責近期頻繁發生的仇恨亞裔 攻擊案件，認為這一現象與過去保釋法案、減少警察經費等錯誤法案有關，並呼籲進一步加強青少年教育，徹底杜絕該類案件蔓延；她也承諾將為執法部門爭取更多經費，確保該類案件能更好的被調查與定罪。

針對不斷發生的仇恨亞裔案件，瑪麗奧認為社區與政府必須開始付諸行動，提供足夠資源，確保這些案件被報告及更嚴肅處理；對此她將會為執法機構爭取更多的聯邦經費，用於調查仇恨亞裔犯罪案件。

瑪麗奧認為仇恨亞裔案件激增，一部分原因歸咎於過去政府幾項錯誤法案的實施，例如仇恨犯罪列入可無保釋放類別起訴；「當涉嫌仇恨犯罪嫌犯被捕後，可輕易被釋放出來再次攻擊別人，這都是導致犯罪率增長的因素」；「此前班森賀老婦燒背案嫌犯僅13歲」，足以證明加強青少年教育已刻不容緩。

華裔 代表李恕安(George Lee)在現場提到，他和妻子在2019年9月在曼哈頓地鐵站被一名非洲裔男子攻擊的經過，「對方類似喝酒或吸毒，說了一些仇恨亞裔的話，就衝過來要將我們推下地鐵，期間還揮拳將太太眼眉打出血」。

李恕安說，「這一類種族攻擊案一直都存在，華裔常常是案件受害者，但過去沒有像現在這樣頻繁。」

同源會創會會長陳慧華指出，針對任何種族的攻擊案都不應該發生，「紐約市 曾是治安最好的國際大都市之一，我們不願意看到它淪落至此」；62分局局長陳韜承諾會努力確保轄區民眾安全，近期在華社展開各種活動宣傳止罪知識，希望華裔民眾及時與警方溝通合作；當日還有紐約州保守黨行政委員狄鐘琪、華人健康協會會長陳麗娜等人出席。