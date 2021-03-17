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華女李夢玲患腦瘤失明 閩籍社團捐4900元

記者顏嘉瑩／紐約報導
多位閩籍僑領16日到布碌崙探望李夢玲，並捐出4900元作為急救生活費。(福建同鄉會提供)
多位閩籍僑領16日到布碌崙探望李夢玲，並捐出4900元作為急救生活費。(福建同鄉會提供)

29歲華女李夢玲在去年底發現罹患腦瘤導致雙眼失明，多個紐約閩籍社團16日前往探望，並捐出4900元給她作為急救生活費；美國福建同鄉會負責人鄭思祺表示，李夢玲失明後無法自理需請護工，生活陷入困境，呼籲鄉親踴躍獻愛心、助她度過難關。

當天前往布碌崙(布魯克林)探望者，包括福建同鄉會鄭思祺、辦公室主任林德明、祕書長王孟新、常務副主席林德強、潘珠，美國長樂公會主席張子闊，美國長樂南鄉聯合總會主席劉愛華，以及美國象洋同鄉會常務副主席王孝裘等。

鄭思祺說，李夢玲目前與幾位朋友在布碌崙合租，生活無法自理陷入困境，還要請護工，處境相當困難。

五年前獨自一人從福建長樂玉田鎮來美工作的李夢玲，在去年12月突然視力模糊，去醫院進行腦部核磁共振檢查後，發現腦部長了腫瘤，在兩個月內經歷四次開顱手術，導致雙眼失明，目前需頻繁返回醫院接受至少六個月化療與質子治療。

她出院後完全失去生活自理能力，在朋友幫助下，在布碌崙8大道租了一個單間，並暫時請護工照顧，仍在中國的父母得知此事後，連續拿著兩次醫院證明申請來美簽證，但都被拒絕；鄭思祺說，李夢玲目前與幾位朋友在布碌崙合租，家庭環境不優渥的她隻身在美，住房、請護工照顧生活起居已讓她的經濟不堪重負。

鄭思祺呼籲，有意捐款者可將捐款透過支票、Zelle或Chase Quick Pay等方式交付，支票地址為292 Vista Dr, Jericho, NY 11753，支票抬頭Mengling Li；透過Zelle或Chase Quick Pay者，可輸入李夢玲手機(917)963-4543。

美國 布碌崙 支票

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