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維權組織：停止仇恨亞裔 目擊者不應袖手旁觀

記者金春香╱紐約報導
郭為婉(右)表示，在全美記錄在案的攻擊亞裔受害者中，有9%為65歲以上老人。（視頻截圖）
郭為婉(右)表示，在全美記錄在案的攻擊亞裔受害者中，有9%為65歲以上老人。（視頻截圖）

多個亞太裔維權組織13日舉行座談會，論及華裔和亞裔群體在美國歷史上遭受的種種不平等和歧視現象，以及近日激增的歧視和攻擊亞裔犯罪問題，呼籲人們在目擊這類事件時不要袖手旁觀，應該勇敢上前制止。

根據「制止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)數據統計，從去年3月開始，全美超過3000名亞裔遭到攻擊，9%遭遇到肢體衝突，6%被人惡意吐口水，71%遭到言語辱罵；過去一年總體仇恨犯罪下降7%，然而針對亞裔的仇恨犯罪數量卻激增150%。

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)共同執行總監梁韶律(Vanessa Leung)表示，這些數字僅是所有已經和正在發生的仇恨亞裔犯罪的一部分而已，亞裔所遭受的攻擊和歧視一直都存在，且數字巨大。

他表示，民選官員和政府現在應做的，不是僅在亞裔傷口貼上創可貼，更應該為社區組織撥款和提供資源，從源頭制止這類行為，並扶植亞裔社區的發展，為有需求的民眾提供必要資源和幫助。

近日來很多反亞裔攻擊事件的受害者都是老人，其中很多是新移民，樂齡會(AARP)副總裁暨多元文化領導郭為婉(Daphne Kwok)表示，美國每天都有1萬人邁入65歲門檻，其中亞太裔是65歲以上群體中增長速度排第二的族裔，美國亞太裔人口中年齡在65歲以上的有430萬人，占亞太裔總人口的18%。

郭為婉說，在當前仍為嚴峻的新冠疫情以及針對亞裔仇恨犯罪環境中，保護亞太裔老人極為重要，在全美記錄在案的攻擊亞裔受害者中，有9%為65歲以上老人。

與會者還指出，由於仇恨犯罪並不鮮見，一些人可能會成為目擊者，作為目擊者也應該盡可能為受害者提供幫助，或在事發過程中站出來介入並及時報警。

亞裔 仇恨犯罪 美國

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