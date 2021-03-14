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車禍報案規則改變 不一定要警員到場

記者朱蕾╱紐約報導
警方提醒駕駛者，僅造成財產損失且肇事各方都在場的車禍不再需要向警方報案。(記者朱蕾╱攝影)
警方提醒駕駛者，僅造成財產損失且肇事各方都在場的車禍不再需要向警方報案。(記者朱蕾╱攝影)

新冠疫情逐漸好轉，紐約市路上的車輛隨之增多，發生車禍的概率也會增加；紐約警方提醒駕駛者，根據目前實施的新政策，發生車禍後，若無人受傷或死亡、事故肇事各方都在現場、且不需要拖車服務，則不再需要警員到場。

以前車輛相撞後，車主需要報警並拿到警察報告來處理保險公司的理賠；紐約市日前開始實施的新政策為，在無人傷亡或僅導致財產損失的車輛碰撞，不再需要向警方報案，肇事者只需負責與所有其他肇事者交換駕照信息、保險和車輛登記信息；若涉及保險理賠，應向紐約州汽車監理廳(Department of Motor Vehicles，DMV)提交車禍報告(Report of Motor Vehicle Accident)，報告表可至網站https://dmv.ny.gov/forms/mv104.pdf下載，也可到當地警局領取。

若車禍導致任何人財產損失超過1000元，必須在車禍發生後十天內，向汽車監理廳提交一份車禍報告，否則可能會導致駕駛者的駕照被暫時吊銷。

這項新政策旨在提高警方對緊急情況的應對時間以及減少交通擁堵；應對輕微事故非常耗時，警方可將這些時間用於應對犯罪和嚴重的緊急情況。此政策最先在史泰登島試點實施，結果顯示，報告的車禍數量減少，該區警方的緊急情況應對時間也有所縮短。在看到良好效果後，政策擴展到全市五區。

警方提醒駕駛者，雖然發生車禍可能會給肇事者帶來很大壓力，但謹記安全始終是的第一；車輛發生碰撞後，將汽車換到「停車」(P)檔位，檢查自己和車上其他乘客是否受傷，若無法移動車輛或需要醫療幫助，請撥打911，並按照接線員的指示進行操作；如果汽車還可操作，且駕駛者和乘客均未受到任何身體傷害，應將汽車開到安全的位置，例如最近的路肩、中線或最右邊的車道。

車禍 紐約市 汽車

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