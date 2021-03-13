佛教聯合會捐12萬 助瑪摩利推廣疫苗

美國佛教聯合會捐12萬元善款給瑪摩利醫院，購置救護車推進華社醫療宣導、疫苗接種。(記者張晨/攝影)

美國佛教聯合會12日將12萬元善款捐贈給鄰近布碌崙 (布魯克林)日落公園華社的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，購置一輛救護車開進華社進行醫療宣導，以及幫助長者接種疫苗 。

影音來源：記者張晨

會長明予法師表示，去年3月疫情爆發後，紐約曾一度成為疫情震中，因此號召善心人士發揚佛教的救世精神，向醫院和一線醫護捐贈防護物資，以共度難關。

他表示，截止目前共籌集到了近22萬元，從去年3月底開始，聯合會已將善款分批採購物資，捐贈給曼哈頓、皇后區、布朗士、布碌崙多家醫院。

明予法師表示，最後還有12萬元餘款希望專款專用，所以決定將這筆款項捐贈給瑪摩利醫院購買一輛救護車，以專門為華裔社區進行醫療宣導以及疫苗接種所用。

瑪摩利醫院急診科主任馬歇爾(John P.Marshall)表示，更多人渴望能盡早接種疫苗，尤其是住在移民社區那些需要外出上班養家的人。

此次獲贈救護車將專門用來對社區華裔民眾進行疫苗及醫療宣導，馬歇爾表示，也會用來幫助那些不方便出門的長者進行疫苗接種，非常感謝亞美醫師協會(CAIPA)和布碌崙區長辦公室的引介，才能讓醫院為社區提供更好的服務。

布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)當日也到場，他表示，紐約市 需要這種社區與機構相互深入協作的草根服務，讓更紐約客知道，所有人都值得關懷，沒有一個人會被遺忘。