我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

佛教聯合會捐12萬 助瑪摩利推廣疫苗

記者張晨／紐約報導
美國佛教聯合會捐12萬元善款給瑪摩利醫院，購置救護車推進華社醫療宣導、疫苗接種。(記者張晨/攝影)
美國佛教聯合會捐12萬元善款給瑪摩利醫院，購置救護車推進華社醫療宣導、疫苗接種。(記者張晨/攝影)

美國佛教聯合會12日將12萬元善款捐贈給鄰近布碌崙(布魯克林)日落公園華社的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，購置一輛救護車開進華社進行醫療宣導，以及幫助長者接種疫苗

影音來源：記者張晨

會長明予法師表示，去年3月疫情爆發後，紐約曾一度成為疫情震中，因此號召善心人士發揚佛教的救世精神，向醫院和一線醫護捐贈防護物資，以共度難關。

他表示，截止目前共籌集到了近22萬元，從去年3月底開始，聯合會已將善款分批採購物資，捐贈給曼哈頓、皇后區、布朗士、布碌崙多家醫院。

明予法師表示，最後還有12萬元餘款希望專款專用，所以決定將這筆款項捐贈給瑪摩利醫院購買一輛救護車，以專門為華裔社區進行醫療宣導以及疫苗接種所用。

瑪摩利醫院急診科主任馬歇爾(John P.Marshall)表示，更多人渴望能盡早接種疫苗，尤其是住在移民社區那些需要外出上班養家的人。

此次獲贈救護車將專門用來對社區華裔民眾進行疫苗及醫療宣導，馬歇爾表示，也會用來幫助那些不方便出門的長者進行疫苗接種，非常感謝亞美醫師協會(CAIPA)和布碌崙區長辦公室的引介，才能讓醫院為社區提供更好的服務。

布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)當日也到場，他表示，紐約市需要這種社區與機構相互深入協作的草根服務，讓更紐約客知道，所有人都值得關懷，沒有一個人會被遺忘。

美國佛教聯合會捐12萬元善款給瑪摩利醫院，購置救護車推進華社醫療宣導、疫苗接種。...
美國佛教聯合會捐12萬元善款給瑪摩利醫院，購置救護車推進華社醫療宣導、疫苗接種。(記者張晨/攝影)

疫苗 布碌崙 紐約市

上一則

日落公園圖書館改造房源 2場線上論壇可報名

下一則

市警改革第2階段 5原則根除種族主義

延伸閱讀

美日印澳4元首對話 拚增產疫苗 未來投入10億劑到東協

美日印澳4元首對話 拚增產疫苗 未來投入10億劑到東協
美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先
歐盟建議AZ疫苗加註警語 陳時中：有需要會和專家討論

歐盟建議AZ疫苗加註警語 陳時中：有需要會和專家討論
歐盟：應加註AZ疫苗可能有嚴重過敏副作用

歐盟：應加註AZ疫苗可能有嚴重過敏副作用
紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約

紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約
世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用

世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償