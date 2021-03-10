疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

紐約華人潘先生原本與朋友合開餐館，去年受新冠疫情 影響而關閉，為了維持生計，他在家裡開起手工食品作坊，短短半個月，憑藉獨創的梅菜扣肉包吸引不少華人購買，然而好景不長，遭人舉報後停工。為了讓更多人品嚐到他的廚藝，潘先生克服重重困難，經過數月籌備，終於在法拉盛 開一家美食 店，繼續追求他的夢想以及推廣中華美食。

潘先生三年前從中國福州來到紐約，受到廚師父母的影響，他也喜歡做菜和研究美食，本來與朋友合夥在曼哈頓華埠開一家餐館，但疫情來襲後，餐館營業額驟降，不得不停業。

潘先生之後搬到皇后區法拉盛，仍想用自己的一技之長賺錢維持生計，由於來美時間不長，積累存款也不多，他在去年10月開始在家裡做手工食品賣給親友，主打福州風味包子和芋泥八寶飯、土豆丸等福州小吃。

「賣包子的店鋪太多了，如果不能別出心裁，很難吸引人」，潘先生說，「有天我突然想到，梅菜扣肉是一道名菜，如果做成梅菜扣肉包子會不會好吃呢？」嘗試做了一次，他對味道非常滿意，朋友吃了也覺得好吃。

他最初只是賣給親朋好友，也在社交媒體上放一些自己做的美食視頻和照片，僅半個月後，訂單量大增，吃過的朋友一傳十、十傳百，還有外州的人找他訂包子，一次就買幾十個，「我自己都沒想到能發展這麼快，獨創的梅菜扣肉包已成為我的特色，還有福州正宗傳統煎包，煎到兩面金黃酥脆，配上秘製醬料」。

潘先生做的美食獲得很多好評，但他說，「從事飲食業，我知道食品安全最重要，因此非常注意保證食物的安全和衛生，特別是疫情期間。」

然而沒做多久，他接到房東通知，不能繼續在屋裡做食物了，讓他拆掉設備，「應該是有人舉報，雖然還沒有執法人員來檢查，但我已決定不在家裡做，即使繼續做也不能安心，更不想給自己和房東找麻煩。」

潘先生表示，「畢竟家庭美食作坊發展空間有限，還要面臨被查的風險，我決定自己開一家美食店，名字就叫『潘家園』，選在法拉盛是因為與布碌崙(布魯克林)八大道相比，法拉盛的福州小吃較少，競爭不會那麼激烈；而且我已經有一定的顧客群基礎」。

他便立即開始籌備，位於法拉盛38大道上靠近友聯街的「潘家園」美食店如期在春節前開張了，梅菜扣肉包、福州煎包仍是新店的招牌美食，還有他拿手的福州小吃。

「很多人都不理解我，勸我找份工作好好打工，但我想創業」，潘先生說，「創業初期，一定很辛苦，會遇到很多困難，也沒錢雇人，就像我之前做包子，從早上7時起床後就工作，一直幹到凌晨兩、三點，幾乎一切都親力親為，但我有理想、有目標，再辛苦也要堅持。」