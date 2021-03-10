在家做食品出售 需遵守政府各項法規

紐約州規定某些自製食品可以在農夫市場上出售。(記者王彩鸝╱攝影)

無論是家用廚房還是商業設施，受到聯邦政府、各州、市和地區政府管理食品加工設施的運作；各州法規不同，且要根據準備食品的類型和所使用的加工方法，來決定需遵守的規定。

根據聯邦法規，某些類型的食物因具有潛在危險，不允許在家庭廚房中製作，包裝在密封容器中的低酸和酸化(醃製)食品，必須在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)註冊；成品含有超過3%的生肉或2%的熟肉成分的肉類產品，則受美國 農業部(USDA)監管。

紐約州 對出售在家自製食品的法規要求有所不同，取決於計畫製作的食品類型及計畫出售食品的方式；紐約州規定，某些自製食品可以直接在家中或在一些活動(例如農夫市場)上出售，但不能通過商店和餐館間接銷售。

某些烘焙食品、果凍或混合小吃之類的食品，可能有資格獲得「家庭食品加工豁免」(Home Processor Exemption)，這樣就可在家庭廚房中準備食物，並在農業場所進行批發或零售。

根據州農業與市場廳(Department of Agriculture and Markets)的規定，「家庭食品加工豁免」僅限於沒有食源性疾病史的食品，並且產品的種類導致患病的可能性很低，農業廳官網詳列出所有符合豁免的食品，包括不含水果或蔬菜的麵包、蛋糕、餅乾、穀類能量棒、蔬菜片等。

若製作和銷售的食品不符合「家庭食品加工豁免」的要求，則需要從當地衛生部門獲得食品服務機構許可(Food Service Establishment Permit)；此外，不能用家裡平時使用的廚房來製作這些食物，但可在住所中使用單獨的廚房製作。

任何需要冷藏的成品都不允許作為家庭食品製作生產；寵物食品和寵物零食可在家裡自製，但需要單獨註冊。

存在食品安全問題的食品，包括沒有病原體殺滅步驟的產品，與疫情有牽連的產品，被認為是安全溫度控制(TCS)的產品或潛在危險食品等，均不得使用在未經許可和未經檢查的設施中製造。

紐約市 規定，任何銷售包裝好的即食食品的商家，都需要獲得食品加工機構許可證(Food Processing Establishment License)，該許可證由紐約州農業與市場廳簽發。不直接提供或出售給消費者的非零售食品加工機構，必須獲得市衛生和心理健康局(Department of Health and Mental Hygiene)的許可後才能在紐約市開展業務。

此外，還需與當地的樓宇局聯繫，以確定在選擇用於食品生產的廚房中可以進行哪些操作，在紐約市，住宅不能作為商用場所。