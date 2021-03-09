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紐新航港局巴士站 百億改建 2024開工

記者金春香╱紐約報導
紐新航港局公布巴士站改建工程，將其打造為可以多承載40%乘客量的現代化通勤樞紐。（紐新航港局提供）
紐新航港局公布巴士站改建工程，將其打造為可以多承載40%乘客量的現代化通勤樞紐。（紐新航港局提供）

紐新航港局日前公布巴士站重建和擴建計畫，使用州府此前宣布的基礎設施項目建設資金撥款，將打造成現代化交通樞紐，預計2024年開工，將可多承載40%的乘客量。

紐新航港局巴士站從1950年投入使用以來，承擔了紐約新州間大量通勤的服務工作，最初每天接運6萬名乘客，之後隨著需求增加，曾於1981年進行擴建，但近十多年來因設施老舊髒亂一直飽受詬病。

州長葛謨(Andrew Cuomo)在2021年州情咨文中宣布，州府將投入3060億元給基礎設施項目，其中包括翻新賓州車站和紐新航港局巴士站。

紐新航港局2013年就提出重建和擴建計畫，經過多年討論，終於宣布位於第八大道和第九大道間和40街至42街的巴士站將拆除，改建為可以多承載40%乘客量的通勤樞紐，新巴士站占地90萬平方呎，並會設置充電站服務100%的電動公車隊，使用最新技術來管理車站。

新車站將建在現有車站基礎上，入口處採用玻璃牆設計，橫跨數個街區的坡道將被移除，並會在第九大道和第十大道之間地帶建造儲存空間來放置公車，改善現有的大量公車停留在街邊、影響交通的問題，並且進一步保證每日晚高峰時間段內每小時能夠協調1000輛公車的運營。

此外新車站應公眾要求將增加公共綠色空間，且重建方案不會涉及任何私人置業土地。

紐新航港局巴士站在新冠疫情爆發前每天平均接運26萬名乘客，大部門往返於曼哈頓和新州，但去年3月以來該數字下降超過65%，不過預計在未來30年裡該數字將增長30%，達到33萬7000人次，因此重建工程極為重要。

預計這一工程最高將耗資100億元，其中約30億元來自出售該地區四棟商業建築的建造權，將於2024年開工，希望在2028年保證部分開幕，其餘再於二至三年內完工。

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