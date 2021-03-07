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班森賀頻爆名車盜竊 2華人中招

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀近來發生多起轎車盜竊案。(本報檔案照)
布碌崙班森賀近來發生多起轎車盜竊案。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近期發生多起轎車盜竊案，至少兩名華人中招，名貴豪車在短短數小時內被歹徒偷走；轄管當地的市警62分局發布消息，提醒駕駛人多加謹慎，並呼籲民眾提供線索。

警方紀錄顯示，上個月班森賀社區至少發生四起偷車案，失竊包括奔馳(Mercedes-Benz)、寶馬(BMW)、英菲尼迪(Infiniti)等名貴車；車主將車停泊在住宅區路邊，竊賊趁著無人注意撬開車鎖，驅車逃走，還有竊賊甚至動用拖車直接把車牽走。

首宗案件發生於2月23日下午時分，50歲的華裔車主將2016年出產的灰色奔馳停在18大道交65街處，接著到附近醫院接受檢查；數小時後返回時，發現轎車不知所蹤。

警方介入調查後，通過多個附近住家的監控錄像找尋線索，有錄像拍到嫌犯犯案的過程；但至今還在調查中，未有進展。

同一天，另名33歲的華裔車主在當晚7時30分左右，將2015年出產的白色寶馬轎車停在62街1679號一棟住家前；他在隔天早上9時30分回到停車處時，發現汽車早已不翼而飛，趕緊報警處理。

警方通過住家監控錄像看到，竊賊在2月24日凌晨12時左右駕駛一輛白色拖車，直接吊鉤住豪車，開到66街後往東方向逃逸，至今還未鎖定嫌犯。

除以上兩名華裔車主受害外，同是2月23日灣32街192號門前，一名36歲白人男子的2009年出產黑色英菲尼迪轎車也被盜；隔天2月24日，在81街1923號住家前，竊賊也趁外族裔車主不備，把2003年生產的福特轎車開走。

警方表示，不確定以上案件是否同一人所為，轄區居民應保持警惕，若在街上看到形跡可疑者或對案件知情，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 布碌崙 8大道

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