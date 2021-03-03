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嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗

安服心協助預約疫苗 布魯克林南區居民受惠

記者顏潔恩／紐約報導

隨著可接種新冠疫苗的群體擴大，安服心公共健康服務中心(AMPHS)日前聯手市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)，協助布碌崙(布魯克林)南區多個社區居民預約新冠疫苗，呼籲民眾把握時機。

服務中心透露，疫苗將由市公立醫院系統提供，接種的地點是在日落公園的布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)，地址是布碌崙58街140號；現除了餐飲業者、司機、超市員工、護理人員外，從事美甲行業的民眾也可預約。

目前的服務僅能提供給郵遞區號(zip code)11204、11209、11210、11214、11218、11219、11220、11223、11224、11228、11229、11230、11232和11235的居民；涵蓋日落公園、班森賀、貝瑞吉、Marine Park、康尼島、戴克高地、以及羊頭灣等華社，如果想要尋找最鄰近的接種點，也可瀏覽nycvaccinelist.com輸入地址查詢。

欲預約第一劑疫苗的民眾可瀏覽至bit.ly/amphsvax填寫個人信息，接種第二劑的民眾則需上網至vax4nyc.nyc.gov/patient/s/；若有任何疑問，可在周二至周六上午10時至下午6時期間，撥電至(212) 256-9036詢問更多。

疫苗 布碌崙 日落公園

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