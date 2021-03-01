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鄭勇捨身救人 社區捐墓地善款助家屬度難關

記者顏嘉瑩╱紐約報導
美國福建同鄉會28日為日前布碌崙的賭檔劫案，號召社區為受害人家屬籌款。(記者顏嘉瑩/攝影)
美國福建同鄉會28日為日前布碌崙的賭檔劫案，號召社區為受害人家屬籌款。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前發生在布碌崙(布魯克林)8大道賭檔的劫案，46歲華男鄭勇見義勇為遭捅死，他的遺孀和一對兒女失去家庭支柱和經濟來源；28日美國福建同鄉會號召社區籌款，最後籌得1萬9000元，福建同鄉會也將捐出一塊墓地，協助家屬安排後事。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

福建同鄉會鄭思祺表示，鄭勇挺身而出卻不幸遇難，同鄉會除深感哀悼外，也呼籲政府、市警應執行實質性的加強治安管理，確保華人社區、紐約和全美社會安定，讓各族裔都能安居樂業。

為了協助鄭勇遺孀一家人，同鄉會捐出一塊墓地，並協助籌得1萬9000元，幫助家人處理鄭勇後事，並作為14歲女兒和五歲兒子未來的教育之用；鄭思祺也說，鄭勇是家庭的頂樑柱，在遇難後妻子、兒女陷入經濟困境，希望各界善心人士踴躍捐款。

當天也在案發現場的鄭勇義妹林女士說，鄭勇有綠卡，但目前妻子仍未拿到身分，丈夫死後其辦理綠卡流程也將面臨問題，處境非常艱難。

雖然社區對作案的非洲裔團夥感到不滿，但林女士也表示，不希望再散播更多種族仇恨，如今逝者已矣，只希望鄭勇的見義勇為能夠帶來更多正面力量，讓社區能夠更團結。

鄭勇的親友也表示，若各界希望捐款協助鄭勇家度過難關，可轉帳至大通銀行(Chase Bank)帳戶，銀行代碼(Routing number)是021000021，銀行帳戶是568790096，收款人為Jin Zhao，民眾也可將支票寄到地址733 59th St Brooklyn NY 11220，收款人姓名Jin Zhao。

鄭勇遺孀和一對兒女在籌款會上頻頻掉淚。(記者顏嘉瑩╱攝影)
鄭勇遺孀和一對兒女在籌款會上頻頻掉淚。(記者顏嘉瑩╱攝影)
福建同鄉會為鄭勇家屬籌得1萬9000元。(記者顏嘉瑩/攝影)
福建同鄉會為鄭勇家屬籌得1萬9000元。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄭勇遺孀和一對兒女在籌款會上頻頻掉淚。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄭勇遺孀和一對兒女在籌款會上頻頻掉淚。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄉親為鄭勇的家屬籌錢處理後事。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄉親為鄭勇的家屬籌錢處理後事。(記者顏嘉瑩/攝影)

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