葛謨 近來禍不單行，養老院醜聞未散，最近又爆出性騷擾醜聞，而且牆倒眾人推，尤其是落井下石的政界人士都是民主黨 人，可謂遇到了政治生涯以來最大危機。

搞政治的真諦就是，緊握對手的把柄，在合適的時機出擊，自己則站在道德制高點上。實事求是地說，葛謨的養老院醜聞萬難洗白，金兌錫們已然贏了。

但拋開是非，深究一下牆倒眾人推的「眾人」，你就會發現，這是民主黨內極左派與建制派的對決。可以看到，現在對葛謨窮追猛打的，全都是民主黨極左派人士，他們正在利用葛謨的危機迅速積攢政治資本。

打頭陣的金兌錫，由極左帶頭人、國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)背書；歐凱秀本人日前也發聲呼籲徹查葛謨，而且金兌錫此前也表示桑德斯的競選團隊正在給他支招。

其他參與者，包括市公益維護人威廉姆斯等都屬極左派，近年來迎合極左的白思豪也來落井下石。

而建制派則一言不發，白宮發言人閃爍其詞，舒默、佩洛西和紐約州 另一位聯邦參議員陸天娜也迴避表態。

而作為紐約建制派代表的葛謨如果被打倒，極左在民主黨內的話語權將大大增強，中間派可能再無立錐之地。這邊民主黨正在迅速極左化，那邊共和黨正在急速川普化(極右化)，美國政壇撕裂恐進一步加劇，未來更難形成共識。

所以，打倒葛謨，正義或許得到伸張，然後呢？對美國、對民主黨到底是福是禍？這才是拜登為難的地方。因為無論怎樣，現實都已經和他團結美國的目標漸行漸遠。

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