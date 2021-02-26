市教育總監將出席法拉盛25學區會 華人應積極發聲

黃德望(左)和朱寶玲(右)鼓勵華人家長針對紐約市的教育積極發聲，參與學區事務。(視頻會議截圖)

紐約市部分公校政策今年發生變化，資優班、特殊高中入學考試等前景不明，影響眾多華人 家庭；華生比率很高的法拉盛第25學區 將於3月3月(周三)晚召開線上學區里民會，市教育總監 卡蘭扎(Richard Carranza)將出席，紐約華人家長會25日介紹會議詳情，呼籲華人家長積極參與，讓卡蘭扎聽到家長的聲音。

紐約華人家長會會長黃德望表示，市教育總監是全市公校教育的決策人，讓他了解家長的意見和建議非常重要，華人社區普遍支持資優班、特殊高中入學考試，此次25學區的學區會議，是家長與卡蘭扎直接對話的好機會，鼓勵所有家長參與。

第25學區里民會將於3月3日(周三)晚6時30分舉行，有意參加的家長請提前報名，網址：d25.nyc/cec，learndoe.org/cec；會上提供國語、粵語等多種語言翻譯服務。

此外，華人家長會還鼓勵華人家長參與所在學區的社區教育理事會。華人家長會理事長朱寶玲表示，社區教育理事會(CEC)的前身是社區熟知的學區委員會，改革後的社區和全市教育理事會(CCEC)成為市教育局下的一個部門，全市32個學區均有社區教育理事會，今年是理事會成員選舉年，每個學區內學校的家長都具有選舉權和被選舉權，今年的投票方式也有變，改為一人一票，依票數選出九名家長任理事，還有兩名理事由區長指定。

朱寶玲說，「社區教育理事會為教育總監和市教育局提供重要建議，為學區爭取資源、與學監合作提高學生成績，包括25學區在內的全市多個學區，華生占比較大，我們希望華生家長積極參選，即使不參選理事，也要積極投票」，理事選舉投票需提前至mystudent.nyc註冊。

理事選舉更多信息可至schools.nyc.gov/elections2021，也可聯繫朱寶玲(917)306-1126。