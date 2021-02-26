市議會通過提供長者上門接種 系列移民議案也過關

市議會25日舉行全體會議通過法案，要求市府創建計畫，為長者提供新冠疫苗上門接種服務。（州長辦公室提供）

紐約市 議會25日全體會議表決通過新法，要求市府創建計畫，為長者提供新冠疫苗 上門接種服務；同時，市議會也通過一系列移民相關決議案，呼籲聯邦政府疫情 期間停止遞解程序，並幫助因疫情失業的移民維持合法身分。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，75歲以上長者是感染新冠肺炎的高危人群，相比其他年齡段，更容易病重住院甚至死亡；目前疫苗接種已經開始，長者群體卻面臨諸多接種阻礙，如預約困難，而且很多人因身體原因無法出門，市府有必要為無法出行的長者提供上門接種服務。

該法案由市議員崔馬克(Mark Treyger)提出，要求市衛生局和其他相關單位設立計畫，為無法出行的長者提供上門接種服務；同時，該計畫須在衛生局網站上公示，並提供給市議會；衛生局長及其他相關單位負責人也須在計畫出台後，每兩個月向市議會匯報實施情況；法案通過後立即生效。

崔馬克表示，紐約市自疫苗接種工作開始以來問題頻出，包括供應短缺、預約技術問題、對疫苗的不信任等；而且，很多長者不懂及不習慣使用網路，因此預約接種疫苗面臨更大的困難；此外，還有一些孤寡老人、殘障人士出行不便，無法前往接種點，一些長者也擔憂去了接種點這種擁擠場所，會增加感染風險。

市長白思豪(Bill de Blasio)此前已經表示，未來將使用嬌生(Johnson & Johnson)疫苗為市民提供上門接種服務，最早下月就能展開，目前只待聯邦政府批准該疫苗緊急使用；嬌生疫苗只需注射一針，而且能夠在普通低溫下保存。

市議會當日也通過了一系列移民相關的決議案，包括呼籲國土安全部疫情期間停止遞解；其他決議案則呼籲國會立法，為那些因疫情失業的工作簽證持有者提供臨時工作和居留許可，並呼籲國土安全部對目前因疫情失業而失去合法身份的外國工人暫停執行驅逐出境程序。

提出以上決議案的市議員尤金(Mathieu Eugene)表示，被遞解的人士通常面臨惡劣的衛生環境，繼續執行遞解只會讓疫情惡化；而且，遞解那些因為疫情而失業的外國工人是不人道的，「他們中的很多人將時間和精力奉獻給紐約市，他們的合法身分和未來找工作的機會應該得到保護。」