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針對亞裔仇恨犯罪升 盧曉士：仇恨犯罪一直在 並非趨勢

記者張晨╱紐約報導
針對亞裔仇恨犯罪升，但並非趨勢，因為仇恨犯罪一直存在；左為盧曉士，右為羅騰。(記者張晨╱攝影)
針對亞裔仇恨犯罪升，但並非趨勢，因為仇恨犯罪一直存在；左為盧曉士，右為羅騰。(記者張晨╱攝影)

市警總局「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)成員24日接受媒體採訪，針對日前頻發的案件做出回應；負責人盧曉士副督察表示，仇恨犯罪一直存在，沒有人能完全制止它，但目前並沒有證據表明亞裔受害者居多的暴力案件是因為新冠疫情，所以不能單純的將其歸類為一種趨勢。

影音來源：記者張晨

市警數據顯示，全市2020年共接報28起針對亞裔的攻擊案件，市警執行了20次拘捕，2019年僅有兩起；在被問及對仇恨犯罪的具體定義時，盧曉士稱，首先定罪人並不在市警，像最近發生的一些案件，工作組只能先以仇恨犯罪或潛在仇恨犯罪為基準進行調查，由地區檢察官來判定是否為仇恨犯罪。

「而這就是為什麼受害者的證詞或現場可能拍攝下的一些影像畫面非常重要，當然如果有目擊者願意作證就再好不過。」他表示，一起案件的構成實則非常複雜，警民的通力合作，加之司法機關的判定，更有當下政策的制衡，每一個環節都會對案件結果產生影響。

深知很多亞裔民眾對發生在法拉盛的一起華裔婦女遭攻擊案件耿耿於懷，盧曉士表示，嫌犯沒有被繩之以法，卻得以輕鬆地走出警局，有一部分原因是新保釋法的影響，「這看起來和仇恨犯罪沒有直接聯繫，但卻形成了必然的影響。」

工作組第二協調員羅騰表示，許多案件的受害者都有不止一次被歧視的經歷，且在所有案件中，受害者也均是單獨一人；故鼓勵民眾外出時盡量結伴，若遭遇攻擊則需要判斷所在環境，以保證自身安全為首任，切勿盲目反抗，可使用語言來干擾對方，並拿出手機留存證據或報警。

羅騰說，仇恨亞裔案件如今像是一股浪潮，不斷發生，可以見得民眾更擔心的是一種種族定性(racial profiling)，這種種族歸納、種族貌相，會使人依照某人的族裔特徵，來認定其犯罪或涉嫌某種行為；這是種族定性的例子，「他看起來像是華人，他就被攻擊。

仇恨犯罪 亞裔 法拉盛

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