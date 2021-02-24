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讓非公民投票 布碌崙區長亞當斯支持

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙區長亞當斯支持「非公民選舉權」，呼籲其他市長參選人呼應。(本報檔案照)
布碌崙區長亞當斯支持「非公民選舉權」，呼籲其他市長參選人呼應。(本報檔案照)

紐約市多位民選官員日前共同提出一項「非公民選舉」(noncitizen voting)提案，允許永久居民及在美國可以合法工作的市民投票選舉紐約市級民代；參選紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)23日表示支持，呼籲其他競爭選手相呼應，儘快在市議會通過，爭取在今年6月市長選舉時就能實施。

根據提案，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

該案由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)在2020年時就曾提出，今年再度擺上檯面，獲得30名市議員及公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的支持；羅格貴茲以自身為例，他在1983年至2000年間曾任教師、司機、工廠員工，不管從事哪個行業都遵法繳稅，但因當時不是美國公民而無法參加選舉投票。

「如果我們不能給移民人士投票和參與社會發展的權利，日後還要怎樣吸引全球人才和企業入駐」，亞當斯說，尤其現在面對新冠疫情，移民社區遭遇不公平的衝擊，是時候賦予繳稅、對社區有貢獻的合法移民，應有的發言權和民主責任。

亞當斯也呼籲其他紐約市長參選人聲援支持這項計畫，讓從前未能參與市政投票的人，可幫助創造紐約市的未來。

羅格貴茲此前曾表示，若市議會順利通過該議案，很有可能將在6月紐約市長來臨前首次實施新機制，預計將為紐約市增加數十萬選民；該案要求市選舉局(Board of Elections)屆時創建一個市政選民登記表，需明確指出，謊報的選民信息或假裝符合資格者，一旦發現就被視為犯罪。

另外，法案也要求當局採用必要的規則和對員工進行培訓，但目前還不清楚具體內容。

市議員羅格貴茲以自身為例，在還未獲得美國公民權時依法繳稅，但也無法參與投票。(本...
市議員羅格貴茲以自身為例，在還未獲得美國公民權時依法繳稅，但也無法參與投票。(本報檔案照)

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