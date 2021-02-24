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日落公園14層樓新建案 居民憂社區貴族化

記者顏潔恩／紐約報導
市議會23日舉行公聽會，了解日落公園14層住宅樓土地用途重新規畫提案。(視頻截圖)
市議會23日舉行公聽會，了解日落公園14層住宅樓土地用途重新規畫提案。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園近期再有一項土地用途重新規畫(rezoning)提案，開發商提出在4大道蓋一棟14層住宅樓，保證預留單位給地區中位數收入(簡稱AMI)60%以下的家庭；該案23日在市議會舉行公聽會，代表日落公園的第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)要求開發商預備中文和西班牙語的資料，向社區介紹計畫。

房產開發商Totem歷時兩年，和當地第七社區委員會溝通後，計畫在4大道737號蓋一棟14層住宅樓，提供135個居住單位，其中33個單位將預留給地區中位數收入30%至60%的家庭，這意味著三口之家年收入總額在3萬元至6萬元間，就可符合平價屋資格。

此外，建案底層將用作商業零售用途，地下停車場預計可提供50個車位，還有20至60個自行車、電單車的停車空間。

布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、布碌崙第七社區委員會已通過該案，目前爭取市議會支持；在23日的公聽會上，開發商團隊強調該案帶來的三項好處，包括增加當地可負擔房源、製造工作機會、促進基礎設施的發展和進步，另外公寓單位都是家庭房，沒有統艙(studio)。

此外，該建案靠近25街地鐵站的底層還將保留一定空間，方便大都會運輸署(MTA)日後可建地鐵站的升降電梯；而在那之前，這個空間將會出租給藝術家或小型製造商使用；開發商也表示高樓不會阻擋到從青木墓園(The Green-Wood Cemetery)俯瞰到自由女神像的視線，也不會影響到日落公園可遠眺的曼哈頓天際線。

然而當日作證的不少居民對該建案抱有疑慮。居民Jeremy Kaplan指出，開發商一再強調與第七社區委員會溝通，但並非所有委員都知曉此事；雖口頭上說會維護當地低收入居民的權益，但這樣的發展計畫不免會引起社區貴族化，屆時民眾被迫搬離，希望萬齊家能像上次的工業城開發案一樣，將此案攔下。

萬齊家回應，從開發商的解釋來看，還有值得商榷的空間，強調社區需求是最重要的，希望對方能將資料翻譯成中文和西班牙語，讓本地民眾能更明白建案內容，開發商表示將全力配合；社區民眾仍可繼續發表意見，需在26日(周五)前發電郵至[email protected]

地鐵站 日落公園 布碌崙

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