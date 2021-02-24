移民改革法案未通過 黃敏儀籲防範移民欺詐

黃敏儀提醒民眾慎防移民詐欺。(黃敏儀提供)

國會日前提出移民 改革法案「2021美國公民法案」(U.S. Citizenship Act of 2021)，紐約市 議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)23日提醒民眾防範可能因此出現的移民欺詐，她表示，「可能有個人或公司聲稱可根據民主黨國會議員上周提出的移民改革法案協助客戶獲得簽證、綠卡 甚至入籍，該提案尚未通過，細節也可能在立法過程中改變」。

黃敏儀表示，民眾要保持警覺，防範潛在的移民欺詐，新移民眾多的法拉盛地區多次發生移民欺詐案件，2012年，時任紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)曾進行長達三年的調查，最終逮捕六名律師與20名同夥。

黃敏儀說，「我在社區與國會眾議員孟昭文辦公室服務多年，看到很多家庭受到不良移民律師與詐騙犯的欺騙，這些人聲稱有各種管道可以協助客戶獲得簽證或綠卡；詐騙團夥透過電話、微信群或者部落格(blog)文章引誘弱勢的移民，收取費用後便消失不見」，「2021美國公民法案」尚未成為法律，在國會通過與總統簽署前，沒有任何人可以使用其中的條款申請簽證或綠卡。

黃敏儀還建議有意申請綠卡或入籍的民眾可使用多項免費服務，包括：紐約市立大學(CUNY)的「現在入籍」(Citizenship NOW!)項目協助符合資格的綠卡持有人申請入籍及申請費用減免，電話(646)664-9400；「ActionNYC」提供紐約市民免費安全且多語言的移民法律服務，電話(800)354-0365，服務時間：每周一至周五上午9時到晚6時；「新美國人熱線」(The New Americans Hotline)提供中文在內超過200種語言服務，回答民眾的移民相關問題，且接受民眾檢舉移民欺詐，電話(800)566-7636。