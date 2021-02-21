反對法拉盛濱水項目 多團體告市府及議會

「法拉盛濱水項目」效果圖。(開發商提供)

「法拉盛 濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)去年12月在紐約市 議會高票通過，反對此項目的組織和個人聯合提告市都市規畫委員會(City Planning Commission)和市城市規畫局(Department of City Planning)，日前宣布將市議會加入被告，要求法院推翻市議會批准該計畫的決定。

此訴訟由民權中心(MinKwon Center)、大法拉盛商會和查亞社區發展公司(Chhaya Community Development Corporation)聯合提起，草根正義(TakeRoot Justice)作為代表提交訴訟。

訴訟文件指出，由於環境影響報告中不當遺漏，市議會沒能理解此豪華開發案真正的可能的規模；因此，此計畫在進入市議會投票 前，開發商申請的土地使用變更不合法。

大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)表示，「市長和市議會不僅推動了不良的豪華開發項目，將加劇工人階級移民社區的流離失所，而且拒絕社區進行全面的環境審查，有意違反城市和州法律；我們當地居民和小企業主不滿被政府邊緣化和被忽視，因此要作為原告參與這一開創性的訴訟，來阻止法拉盛濱水項目。」

「法拉盛濱水項目」由三家華人公司合作開發，區域東至大學點大道、西至法拉盛溪、南至40路、北至36大道；將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓(包括平價公寓)、879個酒店房間、零售及辦公空間；還有社區共用設施、全新公共街道及公共開放空間。此項目約四分之一的土地申請重新規畫。

根據項目介紹，有超過10億元的私人投資，預計可創造3700個永久性工作職位、6175個建築工作，其中近60%提供給法拉盛居民；建成後每年能為紐約市貢獻1.16億元的稅收；此項目還會全面清污，升級下水道和排水系統等基礎設施。

項目於去年底先後在市都市規畫委員會、市議會土地利用委員會高票通過；市議會的投票以38人同意、五人反對、一人棄權通過此項目提案。