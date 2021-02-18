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去年淪為皇后區疫情震央 艾姆赫斯特醫發放春節食品排長龍

記者牟蘭／紐約報導
城市保健計劃聯合艾姆赫斯特醫院17日舉辦慶祝春節活動，為當地的民眾贈送千餘份亞裔風味食物(記者牟蘭／攝影)
城市保健計劃聯合艾姆赫斯特醫院17日舉辦慶祝春節活動，為當地的民眾贈送千餘份亞裔風味食物(記者牟蘭／攝影)

城市保健計劃(MetroPlus Health Plan)聯合艾姆赫斯特醫院17日舉辦慶祝春節活動，為當地的民眾贈送千餘份亞裔風味食物；針對當天醫院外等待免費食物的長龍，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，這場疫情凸顯少數族裔社區資源分配不足，艾姆赫斯特醫院一度淪為疫情震中，他承諾將滿足該院財政需求。

2021年牛年春節食品發放食物活動由城市保健計劃與艾姆赫斯特醫院聯合舉辦，旨在為疫情期間的低收入家庭提供所需食物，主辦方自17日起至19日在醫院內分發1500份亞裔食品禮包，其中包括龍口粉絲、泰國香米與辛拉麵等。

活動當天，氣溫低至冰點，艾姆赫斯特醫院外仍大排長龍；對此理查茲表示，新冠疫情凸顯食物、住房以及醫療分配不足，艾姆赫斯特醫院一度淪為疫情震中，他在會上承諾今年將滿足該院的財政需求，再次感謝所有前線醫護人員的付出。

城市保健計劃主席與執行總裁施瓦茲(Talya Schwartz)表示，城市保健計劃的目標不僅僅是民眾的保單，公司的外展人員致力於為每一名需要服務的居民提供協助，例如為遊民尋找固定的住所以及緩解社區食物緊缺的問題；她期盼當天的活動為皇后區有需要的居民，提供所需食物，共慶農曆新年。

贈送食物活動將繼續在18日(周四)與19日周五的上午9時到中午12時發放，有需者需提前在網頁https://bit/ly/3cLNnWw預約，或致電(212)908-8400，物品有限，先預約者先得。

疫情 亞裔 皇后區

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