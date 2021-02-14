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「為什麼中國人吃狗肉？」華女當街被辱 盼仇恨犯罪受害者勇敢發聲

記者牟蘭╱紐約報導
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

一名華裔女子日前在皇后區阿斯托利亞(Astoria)街頭拍攝視頻時，遭到一名陌生男子騷擾，對方尾隨她並不斷質問，「為什麼中國人吃狗肉」；受害人受訪時稱，事發時周邊路人多袖手旁觀，無人真正伸出援手，令她非常失望，她希望藉由視頻的公布，鼓勵更多仇恨犯罪受害者勇敢發聲。

https://twitter.com/mingx3/status/1360005463442677767

影音來源：取自Ming推特

推特用戶名為Ming的華裔女子，11日上傳這則28秒的視頻至她的帳戶；視頻顯示，8日上午一名身穿灰色外套與黑色長褲的男子，將口罩脫下，在阿斯托利亞百老匯大道交31街的路口，不斷質問拍攝者「為什麼中國人吃狗肉？」，受害人多次試圖逃離現場，但對方一直尾隨她至地鐵站口。

影音來源：Ming提供

Ming接受本報採訪時表示，在紐約出生的她，是一名攝影師與YouTuber，8日她在事發街道拍攝時，被視頻中的男子騷擾；她說，當時正想離開現場，但該男子多次以侮辱性口吻質問她為何中國人吃狗肉，對方隨後越來越有攻擊性，尾隨她至地鐵站門口。

讓Ming感到失望的是，她說，自己遭到這名男子侮辱時，身邊路人並沒有站出發聲；她希望公布這個視頻，曝光這些針對亞裔的仇恨犯罪，鼓勵更多受害人發聲。

截止13日中午11時30分，這則視頻已有超過1萬7000次點閱；選區包括當地的市議員康斯坦丁尼迪斯(Costa Constantinides)轉發該視頻，斥責視頻中男子的行為是「絕不被允許」，並向受害人表達歉意，「我很難過這種事發生在妳身上」。

紐約市警13日表示，他們尚未收到任何關於此案的報案；根據市警資料，全市去年共有27起仇恨犯罪，較前年同期成倍增長，但只有三起針對亞裔仇恨犯罪的受害者報案；為鼓勵更多亞裔受害人與警察合作，將這些仇恨犯罪者繩之以法，市警去年組建25人的亞裔警探小組，調查相關罪案。

仇恨犯罪 亞裔 地鐵站

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