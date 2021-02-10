美東河南同鄉會換屆 張富印連任會長

張富印連任河南同鄉會會長。(張富印提供)

美東河南同鄉會選出新一屆領導班子，會長張富印和理事長蘇殿奎均連任；張富印表示，疫情 期間，河南同鄉會積極參與抗疫，向社區捐贈幾十萬個口罩等防護用品，今後將繼續服務社區和僑胞。

今年的河南同鄉會換屆選舉7日線上進行，選出蒲永及孫亞偉為同鄉會執行會長，李敬賓等12人為同鄉會常務副會長，張迎超等29人為副會長。

連任的會長張富印感謝鄉親們的支持和信任，「我不會辜負鄉親的期望，將帶領新一屆領導班子，積極發揮同鄉會的職能，更好服務僑胞、支持華人 參政議政、維護華人的合法權益。」

去年疫情爆發後，紐約面臨防護用品短缺，美東河南同鄉會多次向社區組織、民選官員辦公室和民眾捐贈口罩，張富印表示，在河南省企業和僑聯的支持下，河南同鄉會疫情期間積極抗疫，會員們不畏風險，在街頭向民眾發放口罩，展現華人的力量和愛心，「服務社區的同時，同鄉會還致力於提高華人的政治影響力，支持華人參選、協助參選人做選民登記等，我們會持續為社區做貢獻。」

蘇殿奎表示，成立於1973年的美東河南同鄉會是由居住在美東地區、原籍河南的鄉親們自發組織成立的社團組織，會員不僅有第一代河南移民 ，還有在美出生及來自兩岸三地的原河南籍同胞，會員們從事各行各業。

他說，「來自河南的新移民數量近些年高速增長，美東地區現已有超過3萬名河南鄉親，同鄉會也隨之發展成為頗具影響力的團體，我們歡迎更多鄉親的加入。」

有意加入美東河南同鄉會的河南籍僑胞，請致電(917)302-6640。