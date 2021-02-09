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陳倩雯辦公室 下城發食品盒

記者張晨／紐約報導
李金枝(中)代表市議員陳倩雯辦公室進行食品分發。(陳倩雯辦公室提供)
李金枝(中)代表市議員陳倩雯辦公室進行食品分發。(陳倩雯辦公室提供)

市議員陳倩雯辦公室8日聯合四家社區機構，成立「第一食品分發站」(First Food Pantry)，為下東城民眾持續性供應果蔬食品盒，解決社區困難民眾的食物問題。

陳倩雯幕僚長李金枝表示，疫情期間，不少家庭失去新鮮食物來源，民眾在獲得可負擔的食品供應上面臨許多障礙，而如曼哈頓下東城等歷史上就資源較貧乏的低收入社區，疫情期間更是面臨嚴重困難。

「特別是華埠和下東城的低收入老年人，英語水平也有限，獲取救濟資源途徑更少。」她表示，「第一食品分發站」每兩周向下城的有需要的家庭發送食品盒，迄今已分發了209萬6500磅的農產品和9300加侖的牛奶。

「自2020年4月開始和市議員陳倩雯辦公室合作分發果蔬食盒，從最初每周僅服務350名社區居民，到2020年12月每周可以提服務超過5000人，離不開各方合作和協助。」作為合作方的UA3主席孔振成(Donald Hong)表示，服務的社區也從下城不斷擴展至布碌崙(布魯克林)和皇后區，截至目前已經發放了價值340萬元的食品和新鮮農產品。

服務下東城社區125年的顯利街社區服務中心(Henry Street Settlement)代表加爾扎(David Garza)表示，疫情加劇了已有的挑戰，社區現在比以往任何時候都更需要幫助，該分發站能夠有效開展急需的食品發放，每周向數千名需要幫助的居民提供必要食品。

三一教堂(Trinity Church Wall Street)以及Vision Urbana也是該計畫的合作機。

低收入 疫情 華埠

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