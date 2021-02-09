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民代、社區組織呼籲 東北皇后區應設新冠疫苗接種點

記者朱蕾╱紐約報導
多位民選官員和社區組織呼籲市府在皇后區東北部設立新冠疫苗接種點。(李羅莎辦公室提供)
多位民選官員和社區組織呼籲市府在皇后區東北部設立新冠疫苗接種點。(李羅莎辦公室提供)

皇后區東北部至今沒有市府運行的新冠疫苗接種點，當地多位民眾官員和社區組織8日呼籲，市府應盡快在皇后區東北部開設永久疫苗接種點，讓民眾得到公平、應有的服務。

從皇后區法拉盛友聯街(Union St.)以東以及牙買加(Jamaica)82街以北的皇后區東北部，沒有疫苗接種點，包括貝賽(Bayside)、白石鎮(Whitestone)、大學點(College Point)、北法拉盛等地。雖然花旗球場(Citi Field)疫苗接種中心即將開放，但民選官員們表示，對於東北皇后區居民仍太遠，特別是在沒有足夠的公共交通情況下。

貝賽市議員瓦隆(Paul Vallone)、州參議員劉醇逸和州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)，法拉盛市議員顧雅明，新鮮草原州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，日前聯合致信市長白思豪，要求市府增設疫苗接種點。

李羅莎8日表示，東北皇后區再次被市府遺忘，「我們理解目前疫苗短缺，但當供應最終得到補充以及分配時，不應讓任何社區落後。市府應在數月前就確定用作疫苗接種的適合地點，避免我們的社區被忽視，讓年長者前往其他地區接種疫苗是無法接受的。」

「皇后區東北部至今無疫苗接種點已經很糟了，但難以置信的是，市府仍沒有任何在這裡立長期疫苗接種點的具體計畫。」州參議員劉醇逸說，「我們收到社區民眾的大量投訴，我與同僚為此多次聯繫州和市府，但無濟於事，將東北皇后區從全面的疫苗接種計畫中剔除是不負責任和短視的」。

市議員顧雅明表示，東北皇后區缺乏疫苗接種點，對年長者尤為困難，「我們需要立即優先考慮站點的平均分配，以公平、安全的為選區民眾提供服務。」

市主計長斯靜格(Scott Stringer)、皇后區長理查茲(Dnovan Richards)以及多個社區組織都到場支持。斯靜格表示，紐約市的疫苗分配計畫對面臨行動不便、不使用網路的年長者帶來很大挑戰，「我們必須確保年長者能夠在自己的社區接種疫苗且沒有語言障礙，東北皇后區需要長期疫苗接種場所，感謝多位民選官員努力解決此問題，我們呼籲市府盡快行動。」

疫苗 皇后區 法拉盛

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