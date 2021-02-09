民代、社區組織呼籲 東北皇后區應設新冠疫苗接種點
皇后區東北部至今沒有市府運行的新冠疫苗接種點，當地多位民眾官員和社區組織8日呼籲，市府應盡快在皇后區東北部開設永久疫苗接種點，讓民眾得到公平、應有的服務。
從皇后區法拉盛友聯街(Union St.)以東以及牙買加(Jamaica)82街以北的皇后區東北部，沒有疫苗接種點，包括貝賽(Bayside)、白石鎮(Whitestone)、大學點(College Point)、北法拉盛等地。雖然花旗球場(Citi Field)疫苗接種中心即將開放，但民選官員們表示，對於東北皇后區居民仍太遠，特別是在沒有足夠的公共交通情況下。
貝賽市議員瓦隆(Paul Vallone)、州參議員劉醇逸和州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)，法拉盛市議員顧雅明，新鮮草原州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，日前聯合致信市長白思豪，要求市府增設疫苗接種點。
李羅莎8日表示，東北皇后區再次被市府遺忘，「我們理解目前疫苗短缺，但當供應最終得到補充以及分配時，不應讓任何社區落後。市府應在數月前就確定用作疫苗接種的適合地點，避免我們的社區被忽視，讓年長者前往其他地區接種疫苗是無法接受的。」
「皇后區東北部至今無疫苗接種點已經很糟了，但難以置信的是，市府仍沒有任何在這裡立長期疫苗接種點的具體計畫。」州參議員劉醇逸說，「我們收到社區民眾的大量投訴，我與同僚為此多次聯繫州和市府，但無濟於事，將東北皇后區從全面的疫苗接種計畫中剔除是不負責任和短視的」。
市議員顧雅明表示，東北皇后區缺乏疫苗接種點，對年長者尤為困難，「我們需要立即優先考慮站點的平均分配，以公平、安全的為選區民眾提供服務。」
市主計長斯靜格(Scott Stringer)、皇后區長理查茲(Dnovan Richards)以及多個社區組織都到場支持。斯靜格表示，紐約市的疫苗分配計畫對面臨行動不便、不使用網路的年長者帶來很大挑戰，「我們必須確保年長者能夠在自己的社區接種疫苗且沒有語言障礙，東北皇后區需要長期疫苗接種場所，感謝多位民選官員努力解決此問題，我們呼籲市府盡快行動。」
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