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市長論壇 韓裔張哲熙支持保留SHSAT 楊安澤染疫缺席

記者和釗宇╱紐約報導
韓裔市長參選人張哲熙表態支持保留現有的特殊高中入學制度。（張哲熙提供）
韓裔市長參選人張哲熙表態支持保留現有的特殊高中入學制度。（張哲熙提供）

由「下城獨立民主黨」(Downtown Independent Democrats)舉辦的2021年紐約市長參選人論壇7日線上舉行，多名候選人回答下城民眾關切的政策問題；其中韓裔參選人張哲熙表態支持保留現有的特殊高中考試制度(SHSAT)，市主計長斯靜格(Scott Stringer)則重申要改革特殊高中錄取制度，採用州考成績；原本要參加論壇的華裔參選人楊安澤則因感染新冠肺炎仍處於休息之中，沒有與會。

除斯靜格、張哲熙外，參與本次論壇的候選人還包括布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)、前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)、非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)、前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)等，每個人介紹自己政見之後接受觀眾提問。

有是否支持特殊高中維持現有制度，在布魯克林科技高中擔任學校領導小組主席的張哲熙表示支持保留SHSAT；他說，紐約作為最偉大的城市，應該擁有一眾最偉大的高中，但問題在於好的高中數量太少了，因此當務之急仍是提高整體教育資源的質量。

張哲熙也表示，這並不代表紐約市教育制度不需要改革，目標應該是保證所有有特長的學生都能獲得應有的教育資源和發展機會，不再用一刀切的辦法對待學生；例如，市府可以通過設立課後線上教育平台，一方面可以幫助那些後進學生補習，讓他們有更多時間跟上進度，另一方面也可以為好學生設置高階課程，幫助他們更好地過度到大學教育。

斯靜格則重申應當廢除SHSAT這種單一考試錄取制度；他說，教育制度改革面臨一些艱難的抉擇，目前SHSAT的制度實質上是非洲裔和西語裔進入特殊高中的阻礙，「所有孩子都應當有獲得優質教育資源的機會。」

主辦方表示，楊安澤原定要參加此次論壇，但因為新冠肺炎症狀仍然明顯，因此放棄參加；其團隊則表示，楊安澤目前情況良好，按計畫休養康復。

教育 紐約市 特殊高中

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