全市教育理事會選舉 專家籲華人積極參與

全市和學區教育理事會選舉自1日開始；圖為此前教育理事會舉行例會，華人家長發表看法。(本報檔案照)

每兩年一次的紐約全市和學區 教育理事會(Citywide and Community Education Council，簡稱CEC)選舉自1日開始，市教育局 除鼓勵各族裔家長報名參與全市36個教育理事會；華裔教育專家表示，加入CEC是家長可以和教育高層有接觸和溝通的唯一途徑，需要多元化的聲音發表意見，呼籲華人積極參與。

當局表示，教育理事會是家長和學生家庭參與學區治理的重要機構，鼓勵家長參選教育理事會議員，加強家庭、學校和市教育局的溝通；只要家長有子女在公校就讀四歲學前班(Pre-K)至八年級就有條件參加，必須用紐約市 學校帳戶(NYC Schools Account)，若家長還未設立，可請家長協調員協助。

另外，家長可登錄www.schools.nyc.gov/get-involved/families/current-education-councils-cecs，就可了解理事會結構和作用等，該網站也有包括中文在內的十種語言，提供參選資格與常見問題等訊息，有興趣的家長可以在28日(周日)前上網提交申請。

今年的參選人論壇預計將於4月5日至4月30日間於線上舉辦，而今年理事會選舉也開放給全市家長參與投票，將在5月1日至5月11日間上網進行，選舉結果預計將在6月公布；新任理事會成員將在7月1日上任至2023年6月30日。

布碌崙(布魯克林)前20學區教育理事會委員、教育專家伍溢文(Stanley Ng)表示，參與CEC是一般家長可以和教育局高層有接觸的唯一途徑，「如果你想要你的聲音被聽見，你要改變教育系統，這就是應該加入的地方」；作為委員身兼重任，很多私人時間也有可能被占據，「但如果大家都不做，那還有誰來做呢？」

伍溢文說，許多華人家長誤以為有孩子就讀英語為第二語言課程(ESL)就沒有資格參與，是錯誤的想法；按照規定，當局在每個學區一定要票選出一名孩子就讀ESL的家長，呼籲關心下一代教育的家長積極報名。