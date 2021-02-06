紐約市、長島周日又將降雪 積雪約3到6吋

天氣預報預測紐約市7日將迎來另一場降雪。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 經歷上周末連三天降雪 後，路邊積雪還未融化，天氣預報7日(周日)又將迎來另場降雪；好消息是，分別從南部和西部吹來的風暴 ，在抵達大紐約地區時力度將被削減，不會出現大暴雪，但預計會帶來三至六吋積雪。

根據國家氣象局(National Weather Service)資料，照目前數據看來，受到來自西部和南部的風暴影響，紐約市、長島、大都會三州地區(Tri-State Area)在周日會迎來另一場降雪；但好消息是，西部寒流6日(周六)晚將慢慢減弱，而南部寒流在北上時會逐漸脫離東海岸，因此抵達紐約市地區時不會出現類似上周末的暴風雪。

這場雪預計將在周日早晨下到晚間時分，預計帶來三至六吋積雪，雖然可能會造成隔天出行困難，但相信大雪清除工作會比之前來得輕鬆；另外根據目前預報，下周二(9日)可能會有另一個寒流來襲，帶來降雪或降雨。

整體來說，6日天氣晴朗、氣溫維持在40華氏度，每小時最高風速達到28哩，夜間開始降溫；7日凌晨時分會降雪，但氣溫不會太冷，維持在34華氏度左右，而周一(10日)天氣則較為寒冷，大約28華氏度。