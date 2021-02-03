大型「情書」 2/10亮相時報廣場 開放民眾書寫

情人節交互裝置「情書」將於10日在時報廣場亮相。（Soft-Firm提供）

為慶祝情人節，從10日起，由「Soft-Firm」公司設計的情人節交互裝置「情書」(Love Letters)將亮相時報廣場 ，民眾可以在該裝置上留下自己書寫的情書，綁上具有紀念意義的絲帶和願望卡片等。

過去12年來，時報廣場每年都會舉辦情人節設計比賽，徵選裝置藝術，打造紐約特有的情人節風貌，今年的設計比賽名為「我們時代的愛情」(Love In Our Times)。

主辦方表示，今年的裝置力求體現新冠疫情下紐約市 的特色，因此對設計材料提出要求，參賽者需要使用膠合板來完成設計；因去年很多市內店面因經濟困難或為防止暴亂搶奪，在店面門窗外圍安裝膠合板，膠合板此前在紐約客的嚴重意味著不平靜和不確定性，但希望在情人結的交互設計中使用這一材料，來展現截然不同的意義，並與紐約市獨特一年的歷程交相呼應。

「Soft-Firm」的設計巧妙將本來具有恐懼和抵禦意義的膠合板完美轉變為散發浪漫氣息的裝置，人們可以在上面留下創作的情書，抒發愛和希望。

除了膠合板，「Soft-Firm」還使用鏡面櫥窗、安全網和二向色交卷來展現包含四個空間的城市露天劇場，整個裝置的設計能夠保證人與人之間保持社交距離 ，另外在裝置的一端還設有座椅；除了在膠合板上留下自己的情書，民眾還可以像在願望樹上綁上情人結、以及在情人橋上掛上愛心鎖一樣，在裝置的安全網上綁上絲帶、卡片和願望牌。

若從空中望去，「情書」裝置還極為特別地由兩個拼接在一起的心型組成，與情人節相合。

該裝置將從10日展出至3月10日，地點在第七大道與西46街交口的杜菲廣場(Duffy Square)，更多信息可登陸www.TSQ.org/Love。