我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

慶紐約192年歷史酒吧重生 店家名變街名

記者牟蘭／紐約報導
Neir's Tavern所處的街道將被命名為Neir's Tavern Way。(記者牟蘭／攝影)
Neir's Tavern所處的街道將被命名為Neir's Tavern Way。(記者牟蘭／攝影)

位於皇后區木港78街夾88街的Neirs Tavern，已有192年歷史的酒吧，因樓宇房東易手，險些因租金調漲而被迫結業，最終在華裔房東降低租金後，這個紐約市最古老的酒吧重獲新生；選區包括當地民選官員日前宣布，這家酒吧所處的街道命名為Neirs Tavern路，以紀念這個歷史標誌。

市議員霍頓(Robert Holden)上月13日通過社群網絡，宣布Neirs Tavern位於木港78街夾88大道處，將被命名為「Neir's Tavern Way」。

該酒吧業主高登(Loycent Gordon)對此殊榮表示感謝；他說，酒吧已成為一家平價餐廳，應該永久被保存，「特別感謝那些之前為保留這家酒吧奮鬥的顧客和居民，我們將永遠感激你們」。

高登表示，新街名的揭幕儀式訂在10月5日酒吧開業192周年之際舉辦，並計畫一直經營下去，將在2029年慶祝200歲生日。

Neir's Tavern酒吧在皇后區加入紐約市版圖前就已開業，歷史可追溯至1829年，因在眾多電影中出現而聞名，是紐約市最古老酒吧之一。

由於酒吧所處的大樓數年前被來自法拉盛的史姓兄弟(Ken&Henry Shi，姓名皆音譯)買下，新房東有意調漲房租，讓酒吧業主高登難以負擔，原訂去年1月12日結束營業，但在市長白思豪(Bill de Blasio)、多位民代與皇后區商會協調下，成功說服華裔房東降低租金。

高登去年10月29日在多人的見證下簽訂新合約，眾多民選官員與當地居民見證這家古老的酒吧重獲新生。

紐約市 房東 租金

上一則

皇后區24選區市議員補選 投票率低

下一則

暴風雪罪案不停 紐約市1日6人中槍

延伸閱讀

疫情衝擊一年 紐約曼哈頓華埠「屹立不搖」

疫情衝擊一年 紐約曼哈頓華埠「屹立不搖」

紐約192年酒吧餐廳獲保留 街道以店家命名誌慶

紐約192年酒吧餐廳獲保留 街道以店家命名誌慶
逆勢操作！華商1.5億買下紐約酒店 看好疫後重回榮景

逆勢操作！華商1.5億買下紐約酒店 看好疫後重回榮景
紐約角聲免費新冠檢測活動因下雪改期

紐約角聲免費新冠檢測活動因下雪改期
積雪達2呎 紐約進入緊急狀態 全市公校今續停到校上課

積雪達2呎 紐約進入緊急狀態 全市公校今續停到校上課
華裔為避疫搬到外州 回紐約與友聚餐 一次就染疫

華裔為避疫搬到外州 回紐約與友聚餐 一次就染疫

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

美疾控中心口罩品牌抽查報告，你的通過檢測了嗎?

2021-01-21 14:54

1張圖／紐約州確診142萬 新增死亡146人

2021-02-02 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀