慶紐約192年歷史酒吧重生 店家名變街名

Neir's Tavern所處的街道將被命名為Neir's Tavern Way。(記者牟蘭／攝影)

位於皇后區木港78街夾88街的Neirs Tavern，已有192年歷史的酒吧，因樓宇房東 易手，險些因租金 調漲而被迫結業，最終在華裔房東降低租金後，這個紐約市 最古老的酒吧重獲新生；選區包括當地民選官員日前宣布，這家酒吧所處的街道命名為Neirs Tavern路，以紀念這個歷史標誌。

市議員霍頓(Robert Holden)上月13日通過社群網絡，宣布Neirs Tavern位於木港78街夾88大道處，將被命名為「Neir's Tavern Way」。

該酒吧業主高登(Loycent Gordon)對此殊榮表示感謝；他說，酒吧已成為一家平價餐廳，應該永久被保存，「特別感謝那些之前為保留這家酒吧奮鬥的顧客和居民，我們將永遠感激你們」。

高登表示，新街名的揭幕儀式訂在10月5日酒吧開業192周年之際舉辦，並計畫一直經營下去，將在2029年慶祝200歲生日。

Neir's Tavern酒吧在皇后區加入紐約市版圖前就已開業，歷史可追溯至1829年，因在眾多電影中出現而聞名，是紐約市最古老酒吧之一。

由於酒吧所處的大樓數年前被來自法拉盛的史姓兄弟(Ken&Henry Shi，姓名皆音譯)買下，新房東有意調漲房租，讓酒吧業主高登難以負擔，原訂去年1月12日結束營業，但在市長白思豪(Bill de Blasio)、多位民代與皇后區商會協調下，成功說服華裔房東降低租金。

高登去年10月29日在多人的見證下簽訂新合約，眾多民選官員與當地居民見證這家古老的酒吧重獲新生。