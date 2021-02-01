我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

法援團體爭取囚犯打疫苗 不排除提告

記者朱蕾╱紐約報導
多個公共辯護組織呼籲州府盡快制定加快監獄囚犯接種疫苗的計畫。(路透)
多個公共辯護組織呼籲州府盡快制定加快監獄囚犯接種疫苗的計畫。(路透)

紐約市和長島的多個法律援助團體指出，為監獄囚犯提供的疫苗不足，敦促州府盡快出台加快囚犯接種疫苗的具體計畫，否則不排除對簿公堂。

根據「皇后鷹報」(Queens Daily Eagle)的報導，十個法律援助團體日前致信州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約的絕大多數監獄和監獄囚犯仍不符合使用新冠疫苗的資格，隨著監獄裡疫情的不斷擴散，裡面的人更容易感染。

這些團體要求州府授權為關押在監獄中的人接種疫苗，「如果州長不更改政策，我們將別無選擇，只能尋求法律手段。」

根據州府的統計，至少有4883名囚犯在紐約監獄中感染上新冠，至少有30名囚犯和七名工作人員因新冠死亡；日前，一名法官下令州府讓一名患有呼吸系統疾病的65歲囚犯接種新冠疫苗。

州府規定，65歲以上或有一定健康狀況的囚犯可接種疫苗；紐約市雷克島(Rikers Island)監獄不到10%的人符合接種疫苗的資格。

根據為雷克島和其他紐約市監獄提供疫苗服務的懲教醫療服務部門(Correctional Health Services)的數據，已有250餘名被拘留者接種了新冠疫苗，比率不到5%；懲教委員會(Board of Correction)的統計顯示，紐約市監獄近兩周新增36人新冠檢測呈陽性。

儘管囚犯大多尚未接種疫苗，不過數百名監獄工作人員已能夠接種，目前已有500餘名員工接種完第一劑疫苗；自疫情爆發以來，有1700多名懲教局員工和258名懲教醫療服務員工感染新冠，包括最近兩周內新增的40多人。

市懲教局局長布蘭(Cynthia Brann)表示，新冠疫苗已被聯邦食品暨藥物管理局(FDA)確定為安全有效，雖然是自願接種，不過強烈建議員工接種。

州懲教和社區服務部門(Department of Correction and Community Service)發言人麥利(Thomas Mailey)表示，該機構正在與州衛生廳合作制定為監獄囚犯接種疫苗的計畫。

疫苗 監獄 紐約市

上一則

羊頭灣公校附近要建戒毒中心 社區憂孩童安全

下一則

紐約疫苗預約混亂 接種站「等無人」

延伸閱讀

傳10萬多劑輝瑞疫苗將抵台 陳時中嚴正否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗將抵台 陳時中嚴正否認
紐約疫苗預約混亂 接種站「等無人」

紐約疫苗預約混亂 接種站「等無人」
AZ向歐盟承諾提高30%疫苗量 首批2月第2周交貨

AZ向歐盟承諾提高30%疫苗量 首批2月第2周交貨
關達那摩灣囚犯疫苗施打計畫惹議 美國防部喊卡

關達那摩灣囚犯疫苗施打計畫惹議 美國防部喊卡
調查：僅3成1港人願接種COVID-19疫苗

調查：僅3成1港人願接種COVID-19疫苗
紐約市1月接種百萬疫苗 跳票

紐約市1月接種百萬疫苗 跳票

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22

美疾控中心口罩品牌抽查報告，你的通過檢測了嗎?

2021-01-21 14:54
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04
華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54

1張圖／紐約州確診141萬 新增死亡138人

2021-01-31 21:11
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居