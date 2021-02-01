法援團體爭取囚犯打疫苗 不排除提告

多個公共辯護組織呼籲州府盡快制定加快監獄囚犯接種疫苗的計畫。(路透)

紐約市 和長島的多個法律援助團體指出，為監獄 囚犯提供的疫苗 不足，敦促州府盡快出台加快囚犯接種疫苗的具體計畫，否則不排除對簿公堂。

根據「皇后鷹報」(Queens Daily Eagle)的報導，十個法律援助團體日前致信州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約的絕大多數監獄和監獄囚犯仍不符合使用新冠疫苗的資格，隨著監獄裡疫情的不斷擴散，裡面的人更容易感染。

這些團體要求州府授權為關押在監獄中的人接種疫苗，「如果州長不更改政策，我們將別無選擇，只能尋求法律手段。」

根據州府的統計，至少有4883名囚犯在紐約監獄中感染上新冠，至少有30名囚犯和七名工作人員因新冠死亡；日前，一名法官下令州府讓一名患有呼吸系統疾病的65歲囚犯接種新冠疫苗。

州府規定，65歲以上或有一定健康狀況的囚犯可接種疫苗；紐約市雷克島(Rikers Island)監獄不到10%的人符合接種疫苗的資格。

根據為雷克島和其他紐約市監獄提供疫苗服務的懲教醫療服務部門(Correctional Health Services)的數據，已有250餘名被拘留者接種了新冠疫苗，比率不到5%；懲教委員會(Board of Correction)的統計顯示，紐約市監獄近兩周新增36人新冠檢測呈陽性。

儘管囚犯大多尚未接種疫苗，不過數百名監獄工作人員已能夠接種，目前已有500餘名員工接種完第一劑疫苗；自疫情爆發以來，有1700多名懲教局員工和258名懲教醫療服務員工感染新冠，包括最近兩周內新增的40多人。

市懲教局局長布蘭(Cynthia Brann)表示，新冠疫苗已被聯邦食品暨藥物管理局(FDA)確定為安全有效，雖然是自願接種，不過強烈建議員工接種。

州懲教和社區服務部門(Department of Correction and Community Service)發言人麥利(Thomas Mailey)表示，該機構正在與州衛生廳合作制定為監獄囚犯接種疫苗的計畫。