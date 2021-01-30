法拉盛公車專用道29日起開罰 商家嘆生意雪上加霜

余鈿崧表示，市交通局頒布寬限期已過，執法部門有權於29日起對違規進入緬街的私家車開罰。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛 緬街公車專用道日前實施，法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，市交通局(DOT)頒布寬限期已過，執法部門有權於29日起對違規進入緬街的私家車開罰，但當局尚未公布罰款細則，也未安裝監控攝像頭；多名商家表示，新規實施後，已被疫情 重創生意更加雪上加霜，更沒人願來法拉盛。

余鈿崧說，執法人員有權自29日起對違規進入緬街的私家車開罰，呼籲私家車駕駛遵守新規，避免不必要的罰款。

由於新規實施，余鈿崧表示，法拉盛三福大道與北方大道間的緬街許多商家稱，他們的生意受不同程度影響；他說，有商家表示，不少顧客看不懂市府分發的示意圖，無法抵達目的地，根本不願來法拉盛，還有小商家直言，如果當地情況再不好轉，根本熬不過這個春天。

在緬街經營奶茶店的江俊霖表示，小商家自去年起，多次公開抗議發聲，反對這項計畫；他說，雖然市交通局曾舉辦多場論壇，但始終「自說自話」，根本不聽小商家的意見，「市交通局說這個計畫讓公車快幾分鐘，他們不知道這幾分鐘讓商家損失多少錢」。

在凱辛納大道經營一家美髮店的華裔商家Jay表示，疫情已重創生意，收入較去年同期下降60%，房東同意減租，他才能苦撐；他說，緬街公車專用道計畫實施後，他的店客流再減少20%左右，讓他對未來充滿擔憂。

對此，余鈿崧表示，法拉盛商改區 近期將展開新調查，歡迎商家寄送因新規實施後生意受到影響的資料至info.flushingbid.com，商改區匯總商家問題後，將與市交通局溝通，希望改變新規的部分細則，如執行時間與禁行路段等。

根據法拉盛公車專用道計畫，除一個街區內接送或進出車庫外，法拉盛北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，禁止私家車通行，該計畫先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷。