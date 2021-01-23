重回布碌崙66分局 哈斯泰德盼強化警民關係

布碌崙日落公園66分局兩周前迎來新局長哈斯泰德。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 66分局兩周前迎來新局長哈斯泰德(Jason Hagestad)，他日前向社區介紹自己，表示在30多年前也曾是66分局的一名警員，「二次回歸」該分局多了一絲期待，期許和當地居民合作，強化警民關係。

哈斯泰德於2003年7月加入市警大家庭，先後在67、66、13、78、76、61、60分局服務過，他待過的66分局和羊頭灣61分局有很多華人 ，相信在處理華社事務方面也能上手；他也說，66分局的最主要特色就是族裔多元化，另一邊正統猶太人社區的波羅園(Borough Park)，他非常期待進一步認識當地民眾，了解他們目前面對的問題。

對於第二次回歸66分局，他說前兩周的交接工作很順利，和警員配合默契，讓他備感期待接下來的工作。

他指出，66分局涉及槍械、謀殺等嚴重犯罪向來不多，主要以搶劫、盜竊為主，在他看來民眾若謹慎行事絕對可以避免；而最近華人春節將至，針對華人的盜竊和入室盜竊可能會有所上升，民眾除外出要提高警惕外，也應考慮加固家裡的門鎖防盜系統。

另外，針對外賣郎的搶劫也是轄區重點關注犯罪，近來已派遣警員走入社區派發傳單，提醒商家；他也呼籲外賣郎每次送餐離開電單車時，一定要熄火上鎖好才離開，工作時身上也不應攜帶太多現金。