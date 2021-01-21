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春節鎖定華人犯罪多 警派發安全提示

記者顏潔恩／紐約報導
轄管布碌崙日落公園的市警72分局社區協調警員日前與亞裔民安隊合作，在8大道向華人派發宣傳單，呼籲民眾加強警惕。(取自推特)
轄管布碌崙日落公園的市警72分局社區協調警員日前與亞裔民安隊合作，在8大道向華人派發宣傳單，呼籲民眾加強警惕。(取自推特)

春節將至，社區犯罪又有上升趨勢；轄管布碌崙(布魯克林)日落公園的市警72分局社區協調警員(NCO)日前與布碌崙亞裔民安隊合作，在8大道華人派發宣傳單，提醒民眾加強警惕；警員表示，民眾應避免出入偏僻地點，並盡可能結伴同行，不給不法分子下手的機會。

隨著春節的到來，許多不法分子知道華人會到銀行領取大筆現金準備發紅包等，而將華人定為犯罪的目標，72分局表示，近期已接報多起華人遭搶劫或盜竊的案件；為此，72分局社區協調警員18日出動到8大道中心商業區，在街上向華人派發「假日安全提示」宣傳單，呼籲民眾提高警惕。

警員表示，竊賊的犯案地點以這些地點居多：人煙稀少的街道、大型樓宇、電梯或樓梯間內、昏暗且偏僻的地方等；而作案目標，通常是手無縛雞之力的耆老，帶孩童或推著嬰兒車的女性。

警方指出，為防範此類犯罪，民眾盡量避免攜帶大量現金在身，結伴同行，並對周遭人事物保持警惕；每次應選擇走在光線充足的區域，避免黑暗或僻靜小巷，另外也切記財不露白，最好放在身上隱密地方。

此外，扒手則傾向於在熱鬧的商業地段或地鐵站犯案，例如趁民眾在外娛樂，忽視身邊情況時，動作迅速偷走身上的貴重物品；警員提醒，扒手很大機率會用大聲爭吵或引起騷動的方式，來分散受害者的注意力，團夥或個人行事均有可能。

民眾切記外出時要隨時檢查隨身貴重物品，選用有拉鍊或鎖匙的手提包，錢包則應放在褲袋前方或包內，避免放在褲子後面的口袋，否則很容易被趴走；坐下來用餐時，也勿把錢包隨意放在桌上或掛在椅子上，一不小心就會遭竊。

華人 布碌崙 8大道

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