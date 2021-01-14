為暴徒提供武器 皇后區男涉國會暴動被捕控罪

涉嫌為暴動者提供彈藥武器的紐約市男子弗洛亞。(取自社群媒體)

來自皇后區中村(Middle Village)的弗洛亞(Eduard Florea)日前被揭發，曾在國會6日暴動前動員一輛武裝大篷車(armed caravan)前往華府 ，成為紐約市 涉國會暴動而被捕控罪的第三人；儘管他當日未參與暴動，但相信為暴徒提供彈藥武器，面臨武器相關刑事控罪。

聯邦調查局(FBI)正循線調查任何參與國會暴動的嫌疑人，盯上弗洛亞是因為他曾於暴動過後，在社群媒體 上提及安排一輛裝有武器的大篷車前往華府；紐約市警隨後於12日在弗洛亞的家中逮捕他，隨後在紐約東區聯邦法院視訊過堂。

消息指出，弗洛亞相信並未參與國會暴動，但因提供武器給暴徒，面臨多項非法販賣槍支和彈藥等罪名。

這並非弗洛亞首次面臨刑事控罪，他於2014年從史泰登島家中運放武器到車上時被警員發現，警方在車內搜出包括氣槍和半自動滑檔槍(semiautomatic shotgun)在內的13件武器，隨後在其家中搜出更多的彈藥和槍枝；他當時被控多項非法持有武器罪名，認罪後監禁一年。

在同一年，弗洛亞的妻子曾向法院申請人身保護令，表示遭其家暴，該案後來因弗洛亞六個月行為良好而撤銷。

弗洛亞是紐約市涉及國會暴動遭拘捕控罪的第三人，布碌崙(布魯克林)一名法官的兒子莫斯托夫斯基(Aaron Mostofsky)、以及Metro-North員工佩佩(Will Pepe)，已在前幾日被捕；佩佩當時向大都會運輸署(MTA)請病假到華府參與暴動，目前已被無薪停職。