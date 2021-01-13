擴大快篩 紐約州推藝術復興計畫

葛謨表示將推動擴大檢測能力、推廣快速檢測，促進全州藝術、娛樂、餐飲場所恢復正常運轉。（美聯社）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)12日在其第二日州情咨文講話中表示，將推動擴大檢測 能力、推廣快速檢測，促進全州藝術、娛樂、餐飲場所恢復正常運轉，加速經濟復甦；州府將推出「紐約藝術復興」計畫(New York Arts Revival)，下月起將推出一系列戶外藝術表演活動，重振紐約市 活力。

葛謨表示，儘管新冠疫苗已經開打，但目前供應量有限，無法預計何時才能完成接種，「疫苗雖然是結束疫情的終極武器，但完全接種可能要花費半年甚至一年；我們不能坐等經濟停轉，必須從現在就開始恢復經濟，掌握自己的命運。」

他說，州府此前允許7000名觀眾在進場觀看美足水牛城比爾隊季後賽前進行快速檢測，這項試點已經獲得成功；葛謨表示，州府將把大規模檢測和快速檢測應用到恢復堂食、影劇院、藝術活動和辦公室等方面，「檢測是疫苗大規模接種之前重啟經濟的關鍵，而且快速檢測技術大概率可行，預計15分鐘就能出結果。」

葛謨表示，州府未來將設立數百個臨時快速檢測點，活動場所管理人員可要求所有人入內前快速檢測；此外，州府還將認證「無新冠」大樓，面積超過10萬平方呎的大房東已經同意為所有租戶定期提供檢測服務，「辦公大樓是經濟的引擎，讓員工返崗上班不僅能增加公共交通使用量，還能將更多顧客帶回餐館和店鋪，恢復街道的生機。」

同時，他表示藝術活動是紐約市的標誌，但疫情已經讓藝術和娛樂產業遭受重創，大量藝術家失去收入；葛謨還宣布推出「紐約藝術復興」計畫(New York Arts Revival)，重啟紐約市被疫情耽誤的藝術和娛樂活動，將從2月4日起在舉辦一系列戶外表演，將有超過150名世界級藝術家和團體參與，包括喜劇演員艾米舒默(Amy Schumer) 、洛克(Chris Rock)、歌劇女高音Renee Fleming、知名演員休傑克曼(Hugh Jackman)等。

葛謨表示，這些藝術家是紐約的組成部分，「紐約藝術復興」計畫將從曼哈頓55號碼頭的Little Island開幕，期間將在市、州的公園和戶外藝術場所舉辦表演，並將在6月慶祝翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)20周年；同時，州府還將和梅隆基金會(Mellon Foundation)合作，資助1000名藝術家重返工作崗位。