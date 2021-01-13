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法拉盛公車專用道 19日起實施

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛公車專用道計畫，在商家和居民的反對聲中，將於1月19日正式開始實施。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛公車專用道計畫，在商家和居民的反對聲中，將於1月19日正式開始實施。(記者牟蘭／攝影)

市交通局(DOT)12日宣布，法拉盛公車專用道計畫將於19日(周二)早6時起實施；雖然此計畫在社區飽受爭議，社區各界也通過訴訟、連署簽名等方式表達此計畫對社區的傷害，但仍未能阻止實施。法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，「我們會密切關注此計畫實施後對商家帶來的影響，若證實影響很大，我們會收集強有力的證據，再次提起訴訟，要求停止實施。」

根據市交通局的信息，法拉盛公車專用道計畫實施後，除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行，該計畫先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷執行，計畫旨在提高沿路通行的11條公車路線的行車速度，改善路段內貨車卸貨與運輸等問題。

法拉盛公車專用道計畫原訂於去年10月1日起實施，後由於社區強烈反對，推遲到11月16日；但就在執行前，法拉盛華商會首席顧問杜彼得聯合多位商界代表，以妨礙商業發展為由，就此計畫向州高等法院提起訴訟，法官當日批准預防性禁令(Preliminary Injunction)，計畫暫被叫停。

然而，本月5日法官駁回臨時禁制令(Preliminary Injunction)，意味著公車專用道可以實施，理由是原告的理由只是推斷、證據不足；而市府提交的證據充分，指出10月就有190萬人需乘坐公車前往法拉盛緬街等數據。

杜彼得表示，「法官判決的理由是我們給出的此計畫對商家的傷害證明不足，而市府提供了有190萬人乘公車、只有不到四分之一的人開車進來法拉盛等具體數據，在這方面，政府有其優勢能夠拿到具體數據，而我們民間沒有能力去查證，但我們並沒有放棄，將準備從計畫實施起，密切跟蹤商家因此受到的影響，到那時收集到的證據將會強而有力。」

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