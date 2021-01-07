法拉盛陽性率高 華商會發放防疫用品

法拉盛華商會準備了大量口罩等防護用品贈送給社區民眾。(記者朱蕾/攝影)

紐約州第二波新冠疫情 持續，華人聚居的皇后區法拉盛 近期的新冠檢測陽性率超過10%；法拉盛華人工商促進會6日免費向社區民眾發放上萬個防護口罩、防護面罩及防護服，提醒民眾個人防護的重要性，加強社區的聯合防護意識，助力社區控制疫情。

法拉盛華商會理事長戴宏、首席顧問杜彼得及多名理事，6日中午在皇后區公共圖書館法拉盛分館前發放大量個人防護用品。

戴宏表示，新冠確診人數持續增加，法拉盛社區人口相對密集，「我們希望通過發放口罩等防護用品，提高民眾的防護意識，因為社區的抗疫需要每個人的努力。」

杜彼得表示，華商會自去年疫情爆發以來，多次捐贈口罩等防護用品；第二波疫情依然嚴峻，華商會此次準備了1萬5000個口罩、5000個防護面罩和5000套防護服贈送民眾，主要目的是加強社區防疫，希望民眾平安度過疫情。

市議員顧雅明、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)代表邊令晶等也到場參與口罩發放，並感謝華商會對社區的關愛和支持，讚揚法拉盛社區的團結；顧雅明說，疫情已經持續近一年，雖然現在疫苗已經出來，但距離全民接種還有段時間，仍需要戴好口罩、保持社交距離。