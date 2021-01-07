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曼哈頓下城空地 社區寧設拖吊場拒蓋樓

記者顏嘉瑩／紐約報導
霍華休斯公司目前正向市府提出申請，打算在南街海港歷史街區的4萬8000呎停車場，興建起兩棟470呎高住宅大樓。(取自霍華休斯公司網站)
霍華休斯公司目前正向市府提出申請，打算在南街海港歷史街區的4萬8000呎停車場，興建起兩棟470呎高住宅大樓。(取自霍華休斯公司網站)

有地產商打算將位於曼哈頓下城南街海港(South Street Seaport)街區的4萬8000平方呎停車場，投入14億元，興建成兩座約470呎高、擁有360個住宅單位的住宅大樓，向市府提出申請；不過社區部分人士擔心豪宅將影響社區經濟結構，情願紐約市警將曼哈頓拖吊場(tow pound)設在該歷史街區。

據了解，地產商霍華休斯公司(Howard Hughes Corporation)在2018年以1.8億元的價格，買下位於水街(Water St.)和珍珠街(Pearl St.)的4萬8000平方呎土地後，目前正向市地標委員會(Landmarks Preservation Commission)申請開發，提案在該處興建兩座約470呎高、擁有360個住宅單位的住宅大樓，其中約有100戶將規畫為可負擔住宅；該地屬於南街海港歷史街區，過去數十年來曾有不少地產商申請開發，但屢屢被拒。

會在紐約仍壟罩在疫情陰霾之下提出申請改建，霍華休斯公司表示，在建造住宅大樓的同時，將為下城地區和紐約市創建更多就業機會，該公司紐約三州地區總裁謝爾(Saul Scherl)說，「這是一個真正可能讓下城重新獲得工作機會，和潛在成長機會的項目」；霍華休斯公司在2010年與市府簽下地上權長期合約，此前已經投資超過9億元重建南街海港社區，其中包括17號碼頭等。

在該公司提出的規畫中，將有100個單位為可負擔住宅，根據霍華休斯公司，目前在下城地區收入中位數40%的家庭，就有資格提出公寓申請；除了住宅單位，其餘空間將規畫為辦公室和零售空間。

不過社區居民對於在該處興建高樓豪宅感到厭惡，認為豪宅建起後，將有更多高薪白領階層進入社區，導致社區仕紳化，讓原本的低收入和耆老居民被迫搬離，因而積極反對；據了解，反對居民目前正在遊說，寧願市警將曼哈頓的車輛拖吊場搬到該處，也不願給地產商蓋大樓。

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