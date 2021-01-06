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教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約天主教教會學校近日致信市長白思豪，要求在為公校教職員接種疫苗時，也將大紐約地區的230多所天主教學校囊括在內。(取自市長辦公室)
紐約天主教教會學校近日致信市長白思豪，要求在為公校教職員接種疫苗時，也將大紐約地區的230多所天主教學校囊括在內。(取自市長辦公室)

本周低年級公校學生結束長假期重返校園，為了保護學校教職員工，教師聯合工會(UFT)日前呼籲政府應盡快為教職員施打新冠疫苗，紐約天主教教會學校近日也致信市長白思豪(Bill de Blasio)和市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)， 希望在紐約市為公校教職員接種疫苗時，也能將大紐約地區的230多所天主教學校囊括在內。

該信由天主教布碌崙(布魯克林)教區和天主教紐約總教區共同發出，信中表示，紐約的教會學校自9月開放校舍以來，教師、管理人員以及職員等都一起站在最前線，以提供學子教育服務。

信中說：「這些教職員為學生和學生家庭恢復了正常感，更重要的是，他們讓我們的社區保持安全」；信中進一步表示：「目前的當務之急應是盡快為這些教職員提供應有的保護，以確保他們在繼續教育學子時能保持安全。」

目前紐約市仍在進行第一階段疫苗接種，為醫院一線醫護、療養院的工作人員與急救人員施打，紐約市也正在安排第二階段的疫苗接種人群，預計將包括教師、超市工作人員、警察、消防員等暴露風險較高的一線工作者。

不過由於目前疫苗施打進度緩慢、進展不如預期，州長葛謨(Andrew Cuomo)此前曾要求，醫院必須在疫苗到貨後的一周內完成接種工作，否則將面臨罰款或失去配給資格外，也為養老院加派人手加速疫苗接種工作；白思豪日前也承諾，將於一月底前為100萬市民接種疫苗。

紐約市 疫苗 教育總監

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