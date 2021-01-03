超市員工 將成下批疫苗接種者

華埠超市員工在疫情下全副武裝工作。(記者張晨╱攝影)

紐約市 超市及食品雜貨店工作人員將成為第二批接種新冠疫苗 的群體，市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，有信心在1月為100萬人接種疫苗；許多華裔超市業者表示，期待自己接種後可基本保證家人安全，不用再「提心吊膽出門上班」。

紐約市正在安排第二階段的疫苗接種人群，除了超市工作人員外，還包括警察、消防員、教師和藥劑師等暴露風險較高的一線工作者；目前，全市第一階段的接種正在進行，主要為重症加護病房和醫院一線醫護、療養院的工作人員與急救人員。

這對許多華裔業者來說無疑是一件好事，在曼哈頓華埠愛新鮮超市工作的陳女士表示，華人的家庭結構一般是好幾代人同住在一個屋簷下；「疫情 下外出上班者，都是為了養家，但誰都怕把病毒帶回家。」

她表示，疫情之初不但上班時全副武裝，回家更是在門口就要噴滿消毒液，然後趕緊洗澡，才敢接近家裡的老人和孩子；「接種後起碼能保證家人的安全，這是我們最大的心願了。」

聯合食品和商業工人聯合會本地1500工會(UFCW Local 1500)主席紐維爾(Robert Newell)表示，自從疫情開始以來，工會成員們為了維持生計依舊被迫外出上班，他們的暴露風險遠遠高於其他行業，所以能在第二階段將他們囊括在內，是非常正確的決定，這起碼保證了他們自己和家人的健康。

白思豪表示，儘管疫苗接種工作艱巨，仍有信心達成本月100萬人接種；市府疫苗接種計畫共分五個階段，大多數非必要工作者將在最後階段接種。