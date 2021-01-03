超市員工 將成下批疫苗接種者
紐約市超市及食品雜貨店工作人員將成為第二批接種新冠疫苗的群體，市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，有信心在1月為100萬人接種疫苗；許多華裔超市業者表示，期待自己接種後可基本保證家人安全，不用再「提心吊膽出門上班」。
紐約市正在安排第二階段的疫苗接種人群，除了超市工作人員外，還包括警察、消防員、教師和藥劑師等暴露風險較高的一線工作者；目前，全市第一階段的接種正在進行，主要為重症加護病房和醫院一線醫護、療養院的工作人員與急救人員。
這對許多華裔業者來說無疑是一件好事，在曼哈頓華埠愛新鮮超市工作的陳女士表示，華人的家庭結構一般是好幾代人同住在一個屋簷下；「疫情下外出上班者，都是為了養家，但誰都怕把病毒帶回家。」
她表示，疫情之初不但上班時全副武裝，回家更是在門口就要噴滿消毒液，然後趕緊洗澡，才敢接近家裡的老人和孩子；「接種後起碼能保證家人的安全，這是我們最大的心願了。」
聯合食品和商業工人聯合會本地1500工會(UFCW Local 1500)主席紐維爾(Robert Newell)表示，自從疫情開始以來，工會成員們為了維持生計依舊被迫外出上班，他們的暴露風險遠遠高於其他行業，所以能在第二階段將他們囊括在內，是非常正確的決定，這起碼保證了他們自己和家人的健康。
白思豪表示，儘管疫苗接種工作艱巨，仍有信心達成本月100萬人接種；市府疫苗接種計畫共分五個階段，大多數非必要工作者將在最後階段接種。
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