布碌崙支票信件頻被盜 賊太貪未得逞

布碌崙郵筒釣魚犯罪近期有所增加，民眾應提高警惕。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣近來發生多起郵筒釣魚(Mail Fishing)犯罪，市警61分局警民委員會副主席曾思闡表示，他在新冠疫情 期間多次內有支票 的信件被盜，劫匪竄改支票金額因數額改太大，帳戶餘額不足才沒有得逞；轄區內還有多人受害，他呼籲居民應提高警惕，採取必要防範措施。

曾思闡介紹，他在疫情期間曾三次寄出支票，但被不法分子郵筒釣魚偷走，並竄改支票上的金額去銀行兌現；有一次他接到銀行來電表示，有人要從其帳戶兌現1萬元，但他的銀行帳戶餘額不足，他才發現寄出的支票被盜，「所幸竊賊太貪心，將金額改太大，反而沒能得逞」。

他也表示，61分局近來有多名受害者報案稱身分遭盜竊，很多華人蒙受不小損失，呼籲居民提高警惕；首先，民眾可使用永久性墨水筆(permanent ink)以大字書寫在支票上，不要留下任何空隙，第二是親自到郵局寄信，將支票郵件投進局內的郵筒，或是在郵差收取信件前一刻才投進去；最後是經常檢查自己的銀行帳單 ，一發現不尋常交易，立即通知銀行。

除此之外，身分被盜者應開通新的相關帳戶，在此之前要關閉竊賊通過自己信息所開設的帳戶；曾思闡也提醒，民眾身分被盜竊後，應持銀行帳單作為證據到警局報案，一定要在警局留下紀錄，對日後破案會有重要幫助。