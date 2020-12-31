染疫遊民安置皇后區酒店 居民抗議

一些遊民因擔心遊民所的防疫措施，寧願露宿街頭；圖為法拉盛街頭的遊民。(記者牟蘭／攝影)

紐約疫情 反彈，市府將多名染疫的遊民轉送至皇后區北方大道的萬豪(Marriott)酒店居住，引起附近的可樂娜與東艾姆赫斯特居民不滿，日前他們在酒店前抗議示威；一名華裔 遊民批評遊民所計畫失敗，指責內部防疫 不利又人滿為患，一些遊民擠在一間屋內，根本不利於防疫。

為防控疫情，市府日前將多名染疫遊民轉至北方大道112-15號的萬豪酒店居住，引起在今年春季成為重災區的可樂娜與東艾姆赫斯特居民不滿，他們29日在酒店門前示威抗議。

居住在酒店對面公寓的強生(Alfonso Johnson)表示，他們樓宇內有60%的耆老，是新冠肺炎病毒的易感人群，指責政府無視這些長者的健康，增加他們染疫的風險。

社區人士蒙塞拉特(Hiram Monserrate)表示，可樂娜已在今年春季遭受病毒肆虐，疫情在夏季趨緩後，街上遊民越來越多，在公共場所隨地大小便，濫用毒品和酒精，讓社區環境變得更糟，「我實在不明白，為什麼市府要把這些確診遊民放置在這家酒店」。

這些示威者稱，市府移送染疫遊民前，根本沒有跟社區溝通，讓他們非常失望；居住在酒店附近王傑森(音譯)表示，直到看到新聞，他才知道染疫遊民入住自家附近的消息，他的父母有基礎病，還沒有施打疫苗，擔憂家人被傳染病毒。

王傑森稱，今年疫情爆發，自己零售批發生意受到打擊，但又申請不到政府補助，如今面臨房租等各項開支，壓力十分沉重；他說，遊民花去大量市府預算，指責政府濫用納稅人血汗錢，致使遊民問題越來越嚴重。

疫情爆發後，法拉盛街頭華裔遊民日益增加，即使在暴風雪中，他們寧願躲在紙箱中度日；一名不願具名的遊民稱，因天氣變冷，附近遊民所已人滿為患，早已沒有床位，近期登記入住的遊民，只剩「座位」，「幾名遊民坐在一間房內，更不利於防疫」。

居住在大學點20大道127-03號遊民所的56歲希爾(Helena Hill)，今年6月曾爆出，她與12人在疫情高峰期共用一間臥室，遊民所內還多次舉辦消防演習，根本無法遵守防疫要求。

市府於今年4月底響應維權人士的號召，開展這項轉移遊民所住客計畫，與全市超過60家酒店合作，疫情高峰期間，以每周轉移1000人的速度，將遊民移往商業酒店居住。