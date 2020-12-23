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納蘇郡助房客 支付最多3個月租金

記者朱蕾／紐約報導
納蘇郡長庫倫宣布該郡推出租金減免項目，幫助因疫情陷入經濟困境的居民支付最多2500元的房租。(納蘇郡郡政府提供)
納蘇郡長庫倫宣布該郡推出租金減免項目，幫助因疫情陷入經濟困境的居民支付最多2500元的房租。(納蘇郡郡政府提供)

長島兩郡的新冠感染率均升至6%以上，納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)22日宣布該郡推出租金減免項目(The Rental Relief Program)，將幫助因疫情陷入經濟困境的居民支付最多2500元的房租，明年1月開始申請；蘇福克郡(Suffolk County)同日啟動「Take Your Shot」新冠疫苗宣導活動，教育和鼓勵居民接種疫苗。

庫倫表示，租金減免項目將為900名租戶提供最高2500元的援助，「希望此措施能夠最大程度減輕許多家庭和房東的負擔和壓力，我們將繼續竭盡所能幫助居民度過這場危機。」

租金減免項目將由長島社區發展公司(CDC-LI)管理，幫助支付從今年4月以後最多三個月的未付租金；該機構總裁兼執行長奧謝(Gwen O'Shea)表示，如今房屋對民眾比以往任何時候都重要，此次疫情造成的經濟負擔和不確定性難以想像，特別是在疫情前就已陷入困境的家庭。

納蘇郡租戶須符合特定標準才有資格申請該項目，包括：家庭收入不超過地區中位數收入(AMI)的80％，證明疫情造成收入損失，當前擁有今年3月或之前生效的租約且指明月租金等；房租補助金將直接支付給房東，而不是租戶。

納蘇郡將從獲得的聯邦社區發展新冠專項經費中，撥款600萬元用在租金減免項目，該郡在疫情期間還把這筆聯邦經費用於食品分發、小企業貸款、為居民和企業免費提供個人防護用品，以及擴大心理健康和支持服務。

租金減免項目從2021年1月6日起開放申請，有意申請者需先在cdcli.org填寫初始調查表，用於審查是否符合申請資格。項目詳情請至https://bit.ly/3aCjkj0。

新冠感染率升至6.2%的蘇福克郡，22日推出疫苗宣導活動，教育居民認識接種疫苗的重要性，並鼓勵依序接種疫苗。郡長貝隆(Steve Bellone)和衛生專家表示，新冠疫苗是安全的，接種疫苗對恢復正常生活很重要。

蘇福克社區學院的布倫特伍德(Brentwood)、塞爾登(Selden)和河頭(Riverhead)分校將成為疫苗分發地點；貝隆說，「我們將與更多社區團體合作，若實現群體免疫，需要75％的人接種疫苗，在蘇福克郡，約為85萬餘人」。

疫苗 租金 疫情

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