紐約市2021選舉開跑 相對基金添柴火

市競選財務委員會發放2021年市級選舉首輪相對基金，亞當斯獲得最多；圖為亞當斯此前在華社籌款。（亞當斯競選團隊提供）

2021年紐約市 長、市議員等市級選舉大幕拉開，市競選財務委員會15日發放首批競選相對基金(matching fund)，其中競選市長的現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)獲得最高、近439萬元；參選市議員的黃敏儀、陳海靈也在首輪獲撥不少相對基金。

根據市長白思豪去年簽署的相對基金改革法，參加相對基金項目的參選人，每筆250元及以下的小額捐款，能獲得市府給予的八倍相對基金，以求減少大金主和大利益團體對選舉的影響力，增強草根參政的實力。

2021年市級選舉，是新相對基金系統實施以來的首個全市性選舉，15日則是市財務委員會首度大規模依新規發放相對基金，共向參選包括市長、市主計長、五區區長及市議員等61位參選人，發放總額達1726萬3525元的相對基金，其中有14名市議員參選人此次就拿到該職位競選相對基金的最大額。

61人中，參選市長的亞當斯獲得最多，首筆就拿到高達438萬8102元的相對基金；緊隨其後的也是參選市長的現任主計長斯靜格(Scott Stringer)，拿到333萬535元；主計長參選人中，現任市議員蘭德(Brad Lander)收穫最多，拿到234萬4442元。

在市議員參選人中，首輪有56人拿到相對基金，包括多名華裔 參選人。代表法拉盛的市議員第20選區，首輪獲得相對基金的兩人都是華裔；其中，國會眾議員孟昭文的重要幕僚黃敏儀獲得最多的14萬68元，而首度參政的電召車司機陳海靈也表現不俗，首輪拿到7萬2101元。

2021年選戰中又一競爭激烈的華裔集中選區、市議員曼哈頓華埠 第一選區，目前兩名華裔參選人包括現任市議員陳倩雯的幕僚長李金枝，及前華策會董事長、市議長辦公室社區參與部主任劉林劍虹，都未在首輪獲得相對基金；曾在2017年險些將陳倩雯拉下馬的馬泰(Christopher Marte)已獲得15萬9779元，另一名參選人馬榮(Maud Maron)則是14名首輪就拿到最高16萬444元市議員競選相對基金者之一。