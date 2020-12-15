2020紐約人熱搜詞 「選舉結果」拔頭籌

選舉結果(Election Results)是2020年紐約和全國的最熱門搜索內容。(網站截圖)

谷歌 (Google)發布的紐約市 2020年十大熱門搜索(Trending Searches)中，選舉結果(Election Results)、新冠(Coronavirus)、布萊恩(Kobe Bryant, NBA傳奇球星)名列前三。

谷歌日前發布2020年搜索統計，雖然新冠疫情持續了幾乎一整年，不過美國 總統選舉讓「選舉結果」成為紐約人以及全國人的最熱門搜索內容。

谷歌的搜索專家表示，不同於最多搜索，熱門搜索是看與2019年相比，某內容在2020年的一段持續時間內，是否出現搜索量激增。

紐約人熱門搜索前十名還有：新冠症狀(Coronavirus Symptoms)、新冠最新消息(Coronavirus Update)、維拉(Naya Rivera, 「7月不幸溺斃的歡樂合唱團」女星)、Zoom(遠端視訊軟體)、Pop Smoke (2月遭槍殺的20歲美國知名饒舌新星)、失業(Unemployment)、誰贏得選舉(Who is winning the election)。

這一搜索統計也反映出今年是新冠疫情危機、政治動盪和悲劇所定義的艱難一年，前十名中有三項是因意外而去世的名人。

2020年紐約人的熱門搜索內容與全國有80%相同，前三名完全一樣；全球熱門搜索的前三名也與紐約市相同，不過新冠位列首位，選舉結果第二。