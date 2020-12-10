紐約市新冠死者 史島占1/4…確診率最高、戴口罩最少

博萊利此前在推特上發布一張旨在嘲諷葛謨防疫政策的照片。（圖片取自博萊利推特）

史泰登島 如今位列全市新冠疫情最嚴重區，死亡人數比其他四區多出四成，州長葛謨 9日批評當地民選官員「不帶好頭」，無視防疫 規定、帶頭違反防疫規定，是造成當地疫情反彈的肇因之一。

葛謨指出，史泰登島居民僅占紐約市5%人口，但如今因新冠而死亡的人數已占全市25%，相比布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓、布朗士，史泰登島新冠肺炎死亡率高出40%，而且當地疫情仍在不斷加劇，不見緩和跡象。

葛謨將這一責任歸咎於當地民選官員不當言論和行為，「這令人不安的局面是部分民選官員有關口罩和社交距離災難性決定導致，他們高喊要『自由、自由』，不願意遵守防疫規定，這些建議讓史泰登島新冠死亡率從全市最低變成了最高。」

葛謨並沒有點名哪一位民選官員，但此前共和黨籍的市議員博萊利(Joe Borelli)曾經在個人社交媒體上無視政府「橙色」防疫規定，公開表示將抵制州府對感恩節不要聚會的呼籲，在感恩節期間大宴賓客；此外，他還在推特發布自己在窗前舉杯，葛謨從窗外窺視的照片，寫道「感恩節快樂」，以此嘲諷葛謨的限聚令，表示「這顯示州長荒謬和武斷的指令，引起大家的不滿。」

截止8日晚，史泰登島新冠陽性確診率全市五區中最高，為6.49%，比排名第二的布朗士整整高出2%，而當地仍有全市最低的戴口罩率，各種大型聚集活動也仍在舉行。